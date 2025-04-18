Владельцы продают сеть кафе в Перми за 29 миллионов рублей

Пермские бизнесмены выставили на продажу собственную сеть кафе. Активы оценили в 29 млн рублей, указано на сайте бесплатных объявлений.
«Продаем готовый прибыльный бизнес, состоящий из трех заведений общественного питания. Точки успешно работают более 10 лет. Оборот в среднем — 2,5 млн рублей в месяц. Цена продажи всех кафе: 29 млн рублей», — указано на портале «Авито».
Первое заведение расположено по улице Мира, 102. Концепция кафе — готовая еда и выпечка, быстрое питание без обслуживания официантами. Точка находится в ТЦ. Второе — кофейня по улице Луначарского, 66. Еще одно — это кафе по улице Смирнова, 3 с официантами и возможностью банкетного обслуживания. Бизнесмены готовы рассмотреть отдельную продажу лотов.
URA.RU ранее писало, что в центре прикамской столицы продают сеть кофеен. Стоимость бизнеса оценили в 4,5 млн рублей. А в одном из городских микрорайонов выставили на продажу прибыльную кофейню-кондитерскую. Владелец запросил 2,85 млн рублей.
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