18 апреля 2025

Владельцы продают сеть кафе в Перми за 29 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Точки расположены в разных частях города
Точки расположены в разных частях города Фото:

Пермские бизнесмены выставили на продажу собственную сеть кафе. Активы оценили в 29 млн рублей, указано на сайте бесплатных объявлений.

«Продаем готовый прибыльный бизнес, состоящий из трех заведений общественного питания. Точки успешно работают более 10 лет. Оборот в среднем — 2,5 млн рублей в месяц. Цена продажи всех кафе: 29 млн рублей», — указано на портале «Авито».

Первое заведение расположено по улице Мира, 102. Концепция кафе — готовая еда и выпечка, быстрое питание без обслуживания официантами. Точка находится в ТЦ. Второе — кофейня по улице Луначарского, 66. Еще одно — это кафе по улице Смирнова, 3 с официантами и возможностью банкетного обслуживания. Бизнесмены готовы рассмотреть отдельную продажу лотов.

URA.RU ранее писало, что в центре прикамской столицы продают сеть кофеен. Стоимость бизнеса оценили в 4,5 млн рублей. А в одном из городских микрорайонов выставили на продажу прибыльную кофейню-кондитерскую. Владелец запросил 2,85 млн рублей.

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Пермские бизнесмены выставили на продажу собственную сеть кафе. Активы оценили в 29 млн рублей, указано на сайте бесплатных объявлений. «Продаем готовый прибыльный бизнес, состоящий из трех заведений общественного питания. Точки успешно работают более 10 лет. Оборот в среднем — 2,5 млн рублей в месяц. Цена продажи всех кафе: 29 млн рублей», — указано на портале «Авито». Первое заведение расположено по улице Мира, 102. Концепция кафе — готовая еда и выпечка, быстрое питание без обслуживания официантами. Точка находится в ТЦ. Второе — кофейня по улице Луначарского, 66. Еще одно — это кафе по улице Смирнова, 3 с официантами и возможностью банкетного обслуживания. Бизнесмены готовы рассмотреть отдельную продажу лотов. URA.RU ранее писало, что в центре прикамской столицы продают сеть кофеен. Стоимость бизнеса оценили в 4,5 млн рублей. А в одном из городских микрорайонов выставили на продажу прибыльную кофейню-кондитерскую. Владелец запросил 2,85 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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