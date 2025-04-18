18 апреля 2025

Bloomberg: США могут признать Крым российским ради окончания СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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В рамках соглашения об урегулировании конфликта на Украине США готовы признать Крым частью РФ
В рамках соглашения об урегулировании конфликта на Украине США готовы признать Крым частью РФ Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США готовы признать, что Крым остается под контролем России в рамках соглашения об урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом», — говорится в материале издания. Эту позицию озвучили источники Bloomberg, знакомые с ходом переговоров.

Ранее издание Semafor выпустило материал о готовности США признать Крым частью России. Отмечалось, что Штаты даже готовы попросить ООН пойти на подобный шаг.

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США готовы признать, что Крым остается под контролем России в рамках соглашения об урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. «США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом», — говорится в материале издания. Эту позицию озвучили источники Bloomberg, знакомые с ходом переговоров. Ранее издание Semafor выпустило материал о готовности США признать Крым частью России. Отмечалось, что Штаты даже готовы попросить ООН пойти на подобный шаг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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