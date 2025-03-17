17 марта 2025

Стало известно о резком шаге США по поводу Крыма

Semafor: США готовы признать Крым российским в рамках переговоров по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Признание Крыма частью России может быть одним из шагов, на которые пойдут США ради завершения конфликта
Признание Крыма частью России может быть одним из шагов, на которые пойдут США ради завершения конфликта Фото:

США допустили возможность признать Крым территорией России в рамках переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом говорят источники Semafor.

«По словам двух источников, знакомых с ситуацией, администрация [президента США Дональда] Трампа рассматривает возможность признания украинского Крыма территорией России в рамках любого будущего соглашения о прекращении конфликта Москвы с Киевом», — говорится в материале. Отмечается, что Штаты даже готовы попросить ООН пойти на подобный шаг.

Признание Крыма частью России в западных странах происходило постепенно. Так, влиятельное издание The Economist в 2019 году признало полуостров территорией России, разместив соответствующую карту. Год назад жители Крыма праздновали юбилей с момента возвращения в родную гавань. О том, как это происходило, — в материале URA.RU.

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США допустили возможность признать Крым территорией России в рамках переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом говорят источники Semafor. «По словам двух источников, знакомых с ситуацией, администрация [президента США Дональда] Трампа рассматривает возможность признания украинского Крыма территорией России в рамках любого будущего соглашения о прекращении конфликта Москвы с Киевом», — говорится в материале. Отмечается, что Штаты даже готовы попросить ООН пойти на подобный шаг. Признание Крыма частью России в западных странах происходило постепенно. Так, влиятельное издание The Economist в 2019 году признало полуостров территорией России, разместив соответствующую карту. Год назад жители Крыма праздновали юбилей с момента возвращения в родную гавань. О том, как это происходило, — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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