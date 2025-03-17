Стало известно о резком шаге США по поводу Крыма

США допустили возможность признать Крым территорией России в рамках переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом говорят источники Semafor.
«По словам двух источников, знакомых с ситуацией, администрация [президента США Дональда] Трампа рассматривает возможность признания украинского Крыма территорией России в рамках любого будущего соглашения о прекращении конфликта Москвы с Киевом», — говорится в материале. Отмечается, что Штаты даже готовы попросить ООН пойти на подобный шаг.
Признание Крыма частью России в западных странах происходило постепенно. Так, влиятельное издание The Economist в 2019 году признало полуостров территорией России, разместив соответствующую карту. Год назад жители Крыма праздновали юбилей с момента возвращения в родную гавань. О том, как это происходило, — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.