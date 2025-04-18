В столице ХМАО на несколько часов улицу возле главного храма

В Ханты-Мансийске в ночь с 19 на 20 апреля перекроют участок улицы Гагарина в сторону храма Воскресения Христова. Власти города в соцсети сообщили, что это связрно с проведением пасхального богослужения.
«В связи с проведением богослужения в честь праздника Воскресения Христова будет ограничено движение транспорта. В период с 19 апреля 22:00 до 03:30 20 апреля будет закрыта одна полоса для движения транспортных средств по улице Гагарина от дома №35 до парковки, расположенной в районе храма „Воскресение Христова“» — сообщается в telegram-канале мэрии окружной столицы.
Ограничения коснутся всех видов транспорта. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
Пасхальные богослужения анонсировали и власти Нижневартовского района. В Ваховске, Излучинске, Зайцевой Речке и Ларьяке жители пройдут по улицам крестным ходом. В Излучинске запланирован концерт «Светлая Пасха».
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