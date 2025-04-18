18 апреля 2025

В столице ХМАО на несколько часов улицу возле главного храма

© Служба новостей «URA.RU»
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В храме будет проходить пасхальное богослужение
В храме будет проходить пасхальное богослужение Фото:

В Ханты-Мансийске в ночь с 19 на 20 апреля перекроют участок улицы Гагарина в сторону храма Воскресения Христова. Власти города в соцсети сообщили, что это связрно с проведением пасхального богослужения.

«В связи с проведением богослужения в честь праздника Воскресения Христова будет ограничено движение транспорта. В период с 19 апреля 22:00 до 03:30 20 апреля будет закрыта одна полоса для движения транспортных средств по улице Гагарина от дома №35 до парковки, расположенной в районе храма „Воскресение Христова“» — сообщается в telegram-канале мэрии окружной столицы.

Ограничения коснутся всех видов транспорта. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Пасхальные богослужения анонсировали и власти Нижневартовского района. В Ваховске, Излучинске, Зайцевой Речке и Ларьяке жители пройдут по улицам крестным ходом. В Излучинске запланирован концерт «Светлая Пасха».

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В Ханты-Мансийске в ночь с 19 на 20 апреля перекроют участок улицы Гагарина в сторону храма Воскресения Христова. Власти города в соцсети сообщили, что это связрно с проведением пасхального богослужения. «В связи с проведением богослужения в честь праздника Воскресения Христова будет ограничено движение транспорта. В период с 19 апреля 22:00 до 03:30 20 апреля будет закрыта одна полоса для движения транспортных средств по улице Гагарина от дома №35 до парковки, расположенной в районе храма „Воскресение Христова“» — сообщается в telegram-канале мэрии окружной столицы. Ограничения коснутся всех видов транспорта. Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Пасхальные богослужения анонсировали и власти Нижневартовского района. В Ваховске, Излучинске, Зайцевой Речке и Ларьяке жители пройдут по улицам крестным ходом. В Излучинске запланирован концерт «Светлая Пасха».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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