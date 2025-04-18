18 апреля 2025

В Кургане стая собак напала на школьницу, возбуждено уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Собаки покусали ребенка, когда девочка шла домой со школы
Собаки покусали ребенка, когда девочка шла домой со школы Фото:

В Кургане в Восточном поселке стая собак набросилась на школьницу, которая шла с учебы домой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте следственного комитета.

«В поселке Восточный стая собак напала на несовершеннолетнюю девочку, которая возвращалась домой из школы. В результате произошедшего пострадавшей были причинены укушенные раны. Возбуждено уголовное дело о халатности», — сообщается на сайте ведомства.

Следствие считает, что причиной случившегося стало ненадлежащее исполнение чиновникам своих обязанностей в сфере отлова безнадзорных животных и обеспечения безопасности жителей города. Детали происшествия устанавливаются.

Ранее Следственный комитет уже проводил проверку после инцидента в селе Прогресс, где собака укусила женщину во время прогулки с ребенком. Кроме того, в ноябре 2023 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нападением собаки на жительницу Кургана, которая пожаловалась на бездействие правоохранительных органов.

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В Кургане в Восточном поселке стая собак набросилась на школьницу, которая шла с учебы домой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте следственного комитета. «В поселке Восточный стая собак напала на несовершеннолетнюю девочку, которая возвращалась домой из школы. В результате произошедшего пострадавшей были причинены укушенные раны. Возбуждено уголовное дело о халатности», — сообщается на сайте ведомства. Следствие считает, что причиной случившегося стало ненадлежащее исполнение чиновникам своих обязанностей в сфере отлова безнадзорных животных и обеспечения безопасности жителей города. Детали происшествия устанавливаются. Ранее Следственный комитет уже проводил проверку после инцидента в селе Прогресс, где собака укусила женщину во время прогулки с ребенком. Кроме того, в ноябре 2023 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нападением собаки на жительницу Кургана, которая пожаловалась на бездействие правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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