Депутат предложил ввести индивидуальное обучение в школах РФ

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Игорь Антропенко предложил ввести в российских школах индивидуальную систему обучения, заменяющую традиционную классно-урочную модель. По его мнению, это позволит учитывать индивидуальные особенности каждого ученика.
«Назрела необходимость плавного перехода от классно-урочной системы к стратовой системе обучения сразу после начальной школы. Ребенок должен иметь индивидуальное расписание конкретных предметов. Набор таких предметов школа будет определять соответствующим тестированием, определяющим потребности каждого ребенка, его мышление и способности», — поделился Антропенко с РИА Новости.
Основная идея заключается в создании персонализированного расписания для каждого школьника, исходя из его способностей и типа мышления. Игорь Антропенко также отметил, что данное предложение уже обсуждалось с уполномоченным по правам ребенка в Москве Ольгой Ярославской.
Ранее URA.RU писало, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов доложил президенту России Владимиру Путину о профориентации школьников в сфере естественных наук, поставив в пример Екатеринбург. На Совете по науке и образованию 6 февраля он вновь заявлял о необходимости обновления школьной программы. Путин отдельно поручил Российской академии наук (РАН) и академии образования страны разработать обучение таким образом, чтобы сделать математику, наиболее доступной и интересной. Подробнее об изменениях — в материале агентства.
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