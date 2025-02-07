07 февраля 2025

Депутат предложил ввести индивидуальное обучение в школах РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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В Госдуме обсуждают индивидуальный подход к школьникам
В Госдуме обсуждают индивидуальный подход к школьникам Фото:

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Игорь Антропенко предложил ввести в российских школах индивидуальную систему обучения, заменяющую традиционную классно-урочную модель. По его мнению, это позволит учитывать индивидуальные особенности каждого ученика. 

«Назрела необходимость плавного перехода от классно-урочной системы к стратовой системе обучения сразу после начальной школы. Ребенок должен иметь индивидуальное расписание конкретных предметов. Набор таких предметов школа будет определять соответствующим тестированием, определяющим потребности каждого ребенка, его мышление и способности», — поделился Антропенко с РИА Новости.

Основная идея заключается в создании персонализированного расписания для каждого школьника, исходя из его способностей и типа мышления. Игорь Антропенко также отметил, что данное предложение уже обсуждалось с уполномоченным по правам ребенка в Москве Ольгой Ярославской.

Ранее URA.RU писало, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов доложил президенту России Владимиру Путину о профориентации школьников в сфере естественных наук, поставив в пример Екатеринбург. На Совете по науке и образованию 6 февраля он вновь заявлял о необходимости обновления школьной программы. Путин отдельно поручил Российской академии наук (РАН) и академии образования страны разработать обучение таким образом, чтобы сделать математику, наиболее доступной и интересной. Подробнее об изменениях — в материале агентства.

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Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Игорь Антропенко предложил ввести в российских школах индивидуальную систему обучения, заменяющую традиционную классно-урочную модель. По его мнению, это позволит учитывать индивидуальные особенности каждого ученика.  «Назрела необходимость плавного перехода от классно-урочной системы к стратовой системе обучения сразу после начальной школы. Ребенок должен иметь индивидуальное расписание конкретных предметов. Набор таких предметов школа будет определять соответствующим тестированием, определяющим потребности каждого ребенка, его мышление и способности», — поделился Антропенко с РИА Новости. Основная идея заключается в создании персонализированного расписания для каждого школьника, исходя из его способностей и типа мышления. Игорь Антропенко также отметил, что данное предложение уже обсуждалось с уполномоченным по правам ребенка в Москве Ольгой Ярославской. Ранее URA.RU писало, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов доложил президенту России Владимиру Путину о профориентации школьников в сфере естественных наук, поставив в пример Екатеринбург. На Совете по науке и образованию 6 февраля он вновь заявлял о необходимости обновления школьной программы. Путин отдельно поручил Российской академии наук (РАН) и академии образования страны разработать обучение таким образом, чтобы сделать математику, наиболее доступной и интересной. Подробнее об изменениях — в материале агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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