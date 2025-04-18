18 апреля 2025

РФПИ подал иск к «Фонду борьбы с коррупцией»* и иноагенту Певчих**

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Иск поступил в Арбитражный суд Фото:

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией* (признан экстремистской организацией, иноагентом и запрещен в РФ) и Марии Певчих** (признана иноагентом в России). Соответствующая информация следует из картотеки арбитражных дел.

«Обращение в суд поступило в форме искового заявления по экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений. Заявление подано 17 апреля 2025 года», — цитирует сведения ТАСС.

При этом подробности иска не разглашаются. Среди третьих и иных лиц никто не значится.

Как сообщало URA.RU ранее, за сотрудничество с Фондом борьбы с коррупцией в России приговорили журналистов из агентства Reuters, Ассошиэйтед Пресс и издания Sota Vision (признано в РФ иноагентом) к пяти с половиной годам лишения свободы. На скамье подсудимых оказались Артем Кригер, Антонина Фаворская (Кравцова), Константин Габов и Сергей Карелин.

*Фонд борьбы с коррупцией признан иноагентом, экстремистской организацией, запрещен на территории РФ и ликвидирован

**признана иноагентом на территории РФ

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией* (признан экстремистской организацией, иноагентом и запрещен в РФ) и Марии Певчих** (признана иноагентом в России). Соответствующая информация следует из картотеки арбитражных дел. «Обращение в суд поступило в форме искового заявления по экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений. Заявление подано 17 апреля 2025 года», — цитирует сведения ТАСС. При этом подробности иска не разглашаются. Среди третьих и иных лиц никто не значится. Как сообщало URA.RU ранее, за сотрудничество с Фондом борьбы с коррупцией в России приговорили журналистов из агентства Reuters, Ассошиэйтед Пресс и издания Sota Vision (признано в РФ иноагентом) к пяти с половиной годам лишения свободы. На скамье подсудимых оказались Артем Кригер, Антонина Фаворская (Кравцова), Константин Габов и Сергей Карелин. *Фонд борьбы с коррупцией признан иноагентом, экстремистской организацией, запрещен на территории РФ и ликвидирован **признана иноагентом на территории РФ
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