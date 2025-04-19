Экс-замглавы Минобороны проверяют на причастность к еще трем преступлениям

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Бородин готов свидетельствовать против Иванова (на фото) по двум новым преступлениям
Бородин готов свидетельствовать против Иванова (на фото) по двум новым преступлениям Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, который был арестован по обвинению в получении взятки и растратах, сейчас проходит проверку на возможное участие в трех других преступлениях. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«Следователи проводят проверку по факту совершения Ивановым еще трех преступлений», — передает слова правоохранителей ТАСС. Там добавили, что следователи собираются возбудить дополнительные уголовные дела, по которым уже проводятся проверки. Защита Иванова отказалась комментировать ситуацию.

На заседании в Мосгорсуде следователь отметил, что бизнесмен Сергей Бородин готов дать показания на Иванова в связи с двумя новыми преступлениями в рамках досудебного соглашения. В настоящее время против Иванова возбуждено два уголовных дела: одно связано с растратой 216 миллионов рублей при покупке паромов, другое — с получением взятки в 1,185 миллиарда рублей. Бородин и предприниматель Александр Фомин дают признательные показания и сотрудничают со следствием, передает «Ридус».

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Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, который был арестован по обвинению в получении взятки и растратах, сейчас проходит проверку на возможное участие в трех других преступлениях. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «Следователи проводят проверку по факту совершения Ивановым еще трех преступлений», — передает слова правоохранителей ТАСС. Там добавили, что следователи собираются возбудить дополнительные уголовные дела, по которым уже проводятся проверки. Защита Иванова отказалась комментировать ситуацию. На заседании в Мосгорсуде следователь отметил, что бизнесмен Сергей Бородин готов дать показания на Иванова в связи с двумя новыми преступлениями в рамках досудебного соглашения. В настоящее время против Иванова возбуждено два уголовных дела: одно связано с растратой 216 миллионов рублей при покупке паромов, другое — с получением взятки в 1,185 миллиарда рублей. Бородин и предприниматель Александр Фомин дают признательные показания и сотрудничают со следствием, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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