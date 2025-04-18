В преддверии празднования Пасхи территории, прилегающие к челябинским храмам, украсили новыми арт-объектами. Художники разрисовали технические конструкции у Кафедрального собора Рождества Христова, а также у храма Святой Троицы, рассказала пресс-служба администрации города.
«Мы продолжаем вписывать неприглядные технические сооружения в эстетику городского пространства с учетом исторического и культурного контекста тех мест, где они расположены. Новые арт-объекты приурочены к празднованию православной Пасхи», — цитирует слова главы Челябинска Алексея Лошкина пресс-служба администрации города.
Работы по обновлению конструкций провели в рамках инициативы «Город в красках». Авторами рисунков стали преподаватели Детской художественной школы искусств. Проект по обновлению облика Челябинска продолжат. В ближайших планах организаторов — работа над новыми площадками и объектами, а также проведение разнообразных творческих мероприятий, призванных объединить жителей города разных возрастов.
Как URA.RU писало ранее, к майским праздникам в центральной части Челябинска завершат ремонт арт-сквера. Соответствующее распоряжение дал Алексей Лошкин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!