18 апреля 2025

Пути к челябинским храмам украсили арт-объектами к Пасхе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые арт-объекты украсили дорогу к храму (архивное фото)
Новые арт-объекты украсили дорогу к храму (архивное фото) Фото:

В преддверии празднования Пасхи территории, прилегающие к челябинским храмам, украсили новыми арт-объектами. Художники разрисовали технические конструкции у Кафедрального собора Рождества Христова, а также у храма Святой Троицы, рассказала пресс-служба администрации города.

«Мы продолжаем вписывать неприглядные технические сооружения в эстетику городского пространства с учетом исторического и культурного контекста тех мест, где они расположены. Новые арт-объекты приурочены к празднованию православной Пасхи», — цитирует слова главы Челябинска Алексея Лошкина пресс-служба администрации города.

Работы по обновлению конструкций провели в рамках инициативы «Город в красках». Авторами рисунков стали преподаватели Детской художественной школы искусств. Проект по обновлению облика Челябинска продолжат. В ближайших планах организаторов — работа над новыми площадками и объектами, а также проведение разнообразных творческих мероприятий, призванных объединить жителей города разных возрастов.

Как URA.RU писало ранее, к майским праздникам в центральной части Челябинска завершат ремонт арт-сквера. Соответствующее распоряжение дал Алексей Лошкин.

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В преддверии празднования Пасхи территории, прилегающие к челябинским храмам, украсили новыми арт-объектами. Художники разрисовали технические конструкции у Кафедрального собора Рождества Христова, а также у храма Святой Троицы, рассказала пресс-служба администрации города. «Мы продолжаем вписывать неприглядные технические сооружения в эстетику городского пространства с учетом исторического и культурного контекста тех мест, где они расположены. Новые арт-объекты приурочены к празднованию православной Пасхи», — цитирует слова главы Челябинска Алексея Лошкина пресс-служба администрации города. Работы по обновлению конструкций провели в рамках инициативы «Город в красках». Авторами рисунков стали преподаватели Детской художественной школы искусств. Проект по обновлению облика Челябинска продолжат. В ближайших планах организаторов — работа над новыми площадками и объектами, а также проведение разнообразных творческих мероприятий, призванных объединить жителей города разных возрастов. Как URA.RU писало ранее, к майским праздникам в центральной части Челябинска завершат ремонт арт-сквера. Соответствующее распоряжение дал Алексей Лошкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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