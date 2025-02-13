Мэр Челябинска Лошкин поручил восстановить Арт-сквер к майским праздникам. Фото

13 февраля 2025 в 16:51 Размер текста - 17 +

Арт-скверу в Челябинске потребовался ремонт Фото: пресс-служба мэрии Челябинска Арт-сквер в центре Челябинска будет отремонтирован к майским праздникам. Соответствующее поручение дал мэр города Алексей Лошкин. «К сожалению, долгожданное общественное пространство, открытое всего три с половиной года назад, уже требует значительного обновления. Поставил задачу сделать максимум уже к майским праздникам, чтобы жители могли гулять там семьями, с детьми», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале. Глава города лично осмотрел все объекты сквера и выслушал предложения по видам ремонта и срокам работ. Он отметил, что работы начнутся сразу после потепления. Специалисты восстановят игровые конструкции, травмобезопасное покрытие и декор. Все, что не подлежит ремонту, будет демонтировано и заменено. «Считаю, что нужно вернуть Арт-Скверу его первозданный вид. Такой подход нужно применять ко всем общественным пространствам в городе», — добавил Лошкин. Мэр подчеркнул, что проект любого масштаба требует внимания и своевременного ремонта. За три года в сквере испортились элементы покрытия Фото: пресс-служба мэрии Челябинска Требуют внимания игровые зоны Фото: пресс-служба мэрии Челябинска Поврежденные конструкции отремонтируют либо заменят Фото: пресс-служба мэрии Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арт-сквер в центре Челябинска будет отремонтирован к майским праздникам. Соответствующее поручение дал мэр города Алексей Лошкин. «К сожалению, долгожданное общественное пространство, открытое всего три с половиной года назад, уже требует значительного обновления. Поставил задачу сделать максимум уже к майским праздникам, чтобы жители могли гулять там семьями, с детьми», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале. Глава города лично осмотрел все объекты сквера и выслушал предложения по видам ремонта и срокам работ. Он отметил, что работы начнутся сразу после потепления. Специалисты восстановят игровые конструкции, травмобезопасное покрытие и декор. Все, что не подлежит ремонту, будет демонтировано и заменено. «Считаю, что нужно вернуть Арт-Скверу его первозданный вид. Такой подход нужно применять ко всем общественным пространствам в городе», — добавил Лошкин. Мэр подчеркнул, что проект любого масштаба требует внимания и своевременного ремонта.