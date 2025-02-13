Арт-сквер в центре Челябинска будет отремонтирован к майским праздникам. Соответствующее поручение дал мэр города Алексей Лошкин.
«К сожалению, долгожданное общественное пространство, открытое всего три с половиной года назад, уже требует значительного обновления. Поставил задачу сделать максимум уже к майским праздникам, чтобы жители могли гулять там семьями, с детьми», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале.
Глава города лично осмотрел все объекты сквера и выслушал предложения по видам ремонта и срокам работ. Он отметил, что работы начнутся сразу после потепления. Специалисты восстановят игровые конструкции, травмобезопасное покрытие и декор. Все, что не подлежит ремонту, будет демонтировано и заменено.
«Считаю, что нужно вернуть Арт-Скверу его первозданный вид. Такой подход нужно применять ко всем общественным пространствам в городе», — добавил Лошкин. Мэр подчеркнул, что проект любого масштаба требует внимания и своевременного ремонта.
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