Мэр Челябинска Лошкин поручил восстановить Арт-сквер к майским праздникам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинск Арт-сквер
Арт-скверу в Челябинске потребовался ремонт Фото:

Арт-сквер в центре Челябинска будет отремонтирован к майским праздникам. Соответствующее поручение дал мэр города Алексей Лошкин.

«К сожалению, долгожданное общественное пространство, открытое всего три с половиной года назад, уже требует значительного обновления. Поставил задачу сделать максимум уже к майским праздникам, чтобы жители могли гулять там семьями, с детьми», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале.

Глава города лично осмотрел все объекты сквера и выслушал предложения по видам ремонта и срокам работ. Он отметил, что работы начнутся сразу после потепления. Специалисты восстановят игровые конструкции, травмобезопасное покрытие и декор. Все, что не подлежит ремонту, будет демонтировано и заменено.

«Считаю, что нужно вернуть Арт-Скверу его первозданный вид. Такой подход нужно применять ко всем общественным пространствам в городе», — добавил Лошкин. Мэр подчеркнул, что проект любого масштаба требует внимания и своевременного ремонта.

Челябинск Арт-сквер
За три года в сквере испортились элементы покрытия
Фото:
Челябинск Арт-сквер
Требуют внимания игровые зоны
Фото:
Челябинск Арт-сквер
Поврежденные конструкции отремонтируют либо заменят
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арт-сквер в центре Челябинска будет отремонтирован к майским праздникам. Соответствующее поручение дал мэр города Алексей Лошкин. «К сожалению, долгожданное общественное пространство, открытое всего три с половиной года назад, уже требует значительного обновления. Поставил задачу сделать максимум уже к майским праздникам, чтобы жители могли гулять там семьями, с детьми», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале. Глава города лично осмотрел все объекты сквера и выслушал предложения по видам ремонта и срокам работ. Он отметил, что работы начнутся сразу после потепления. Специалисты восстановят игровые конструкции, травмобезопасное покрытие и декор. Все, что не подлежит ремонту, будет демонтировано и заменено. «Считаю, что нужно вернуть Арт-Скверу его первозданный вид. Такой подход нужно применять ко всем общественным пространствам в городе», — добавил Лошкин. Мэр подчеркнул, что проект любого масштаба требует внимания и своевременного ремонта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...