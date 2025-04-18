18 апреля 2025

Половодье-2025: уровень Тобола в Кургане начинает замедляться. Инфографика

Уровень Тобола в Кургане достиг отметки 462 см
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане уровень Тобола 19 апреля составил 462 см
В Кургане уровень Тобола 19 апреля составил 462 см Фото:
новость из сюжета
Половодье-2025 в Курганской области

В Кургане уровень Тобол 19 апреля достиг отметки 462 см. За сутки река прибавила три сантиметра. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.

Уровень рек в Курганской области 19 апреля 2025 года
Уровень рек в Курганской области 19 апреля 2025 года
Фото:

«Уровень Тобола в Кургане 462 см. За сутки плюс три сантиметра», — говорится на сайте ведомства. На остальных реках и гидропостах наблюдается отрицательная динамика. В селе Звериноголовское за сутки уровень Тобола упал на 11 см — 525 см.

Ранее URA.RU сообщало, что официально в Кургане уровень Тобола должен достичь отметки — 500 см. Допустимая погрешность прогноза 170 см, а вероятная 115 см. 

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В Кургане уровень Тобол 19 апреля достиг отметки 462 см. За сутки река прибавила три сантиметра. Об этом сообщает Курганский ЦГМС. «Уровень Тобола в Кургане 462 см. За сутки плюс три сантиметра», — говорится на сайте ведомства. На остальных реках и гидропостах наблюдается отрицательная динамика. В селе Звериноголовское за сутки уровень Тобола упал на 11 см — 525 см. Ранее URA.RU сообщало, что официально в Кургане уровень Тобола должен достичь отметки — 500 см. Допустимая погрешность прогноза 170 см, а вероятная 115 см. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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