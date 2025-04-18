В Кургане скончался мотоциклист, пострадавший в ДТП с возгоранием

В Кургане умер 42-летний мотоциклист, получивший тяжелые травмы в результате серьезной аварии, произошедшей 9 апреля на улице Красина. Ранее, спустя неделю после ДТП, в больнице скончалась его пассажирка — 33-летняя женщина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Курганской области.
«42-летний водитель мотоцикла, ставший участником ДТП 9 апреля в областном центре, скончался в медицинском учреждении. Напомним, ранее в больнице умерла его пассажирка», — говорится в группе ГАИ в социальной сети «ВКонтакте».
По данным ГАИ, водитель автомобиля Renault при выезде со двора на улицу Красина в районе дома №86 не уступил дорогу мотоциклу, в результате чего произошло столкновение с последующим возгоранием транспортных средств. Мотоциклист и его пассажирка были доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось. По факту ДТП Следственным Управлением УМВД России по Курганской области возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, проводятся экспертизы.
Ранее URA.RU сообщало, что 9 апреля в Кургане на улице Красина произошло ДТП: мотоцикл столкнулся с автомобилем Renault и загорелся. Водитель и пассажир мотоцикла были госпитализированы.
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