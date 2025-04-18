Глава Тюменской области выгонит мэров на субботники в майские праздники

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил мэрам городов региона провести субботники на майских выходных. Он пообещал, что, при необходимости, частота вывоза крупногабаритных отходов будет увеличена.
«Утвердили план мероприятий на праздничные дни. Также поручил главам городов и районов области совместно с Тюменским экологическим объединением обеспечить чистоту и порядок на длинных выходных. При необходимости мусор и крупногабаритные отходы будем вывозить чаще», — написал Моор в своем telegram-канале.
Он также напомнил, что сейчас в регионе действует особый противопожарный режим. Сжигать мусор категорически запрещено, в противном случае нарушителей ждет административная ответственность.
В Тюменской области по сравнению с прошлым годом стало в два раза больше ландшафтных пожаров. Всего в регионе с начала пожароопасного сезона их произошло 28, а за аналогичный период прошлого года — 12.
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