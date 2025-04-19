Масштабная авария в Грузии оставила Абхазию без света

На Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС), которая находится на границе с Грузией, произошла авария, которая привела к отключению электроэнергии по всей Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба абхазской компании «Черноморэнерго».
«В энергосистеме Грузии произошла авария, в результате чего вся энергосистема Абхазии обесточена», — заявили в telegram-канале компании. Ингурская ГЭС является основным источником электроэнергии для Абхазии, она расположена на границе с Грузией.
Энергетический дефицит в республике фиксируется с 2024 года, что связано с сокращением объемов производства электроэнергии на станции вследствие критического понижения уровня воды в Джварском водохранилище. Плотина станции расположена на территории, находящейся под контролем Грузии, тогда как диспетчерский пункт размещен в Гальском районе Абхазии. Управление объектом осуществляется совместно обеими сторонами, которые также делят вырабатываемое электричество.
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