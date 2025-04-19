Масштабная авария в Грузии оставила Абхазию без света

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Из-за аварии на Ингурской ГЭС по всей Абхазии нет электричества
Из-за аварии на Ингурской ГЭС по всей Абхазии нет электричества Фото:

На Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС), которая находится на границе с Грузией, произошла авария, которая привела к отключению электроэнергии по всей Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба абхазской компании «Черноморэнерго».

«В энергосистеме Грузии произошла авария, в результате чего вся энергосистема Абхазии обесточена», — заявили в telegram-канале компании. Ингурская ГЭС является основным источником электроэнергии для Абхазии, она расположена на границе с Грузией.

Энергетический дефицит в республике фиксируется с 2024 года, что связано с сокращением объемов производства электроэнергии на станции вследствие критического понижения уровня воды в Джварском водохранилище. Плотина станции расположена на территории, находящейся под контролем Грузии, тогда как диспетчерский пункт размещен в Гальском районе Абхазии. Управление объектом осуществляется совместно обеими сторонами, которые также делят вырабатываемое электричество.

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На Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС), которая находится на границе с Грузией, произошла авария, которая привела к отключению электроэнергии по всей Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба абхазской компании «Черноморэнерго». «В энергосистеме Грузии произошла авария, в результате чего вся энергосистема Абхазии обесточена», — заявили в telegram-канале компании. Ингурская ГЭС является основным источником электроэнергии для Абхазии, она расположена на границе с Грузией. Энергетический дефицит в республике фиксируется с 2024 года, что связано с сокращением объемов производства электроэнергии на станции вследствие критического понижения уровня воды в Джварском водохранилище. Плотина станции расположена на территории, находящейся под контролем Грузии, тогда как диспетчерский пункт размещен в Гальском районе Абхазии. Управление объектом осуществляется совместно обеими сторонами, которые также делят вырабатываемое электричество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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