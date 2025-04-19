Делегация из России прибыла в Иерусалим на сошествие Благодатного огня

В Иерусалим прибыла делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП). Она будет присутствовать на сошествии Благодатного огня в храме Гроба Господня, сообщили журналисты.
«Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня», — заявили РИА Новости. Обряд сошествия Благодатного огня проводится накануне Пасхи согласно юлианскому календарю. В 2025 году праздник Воскресения Христова будет отмечаться 20 апреля и совпадет по дате у представителей как западной, так и восточной христианской традиции. Благодатный огонь ежегодно появляется в храме Гроба Господня, возведенном на месте, где, по преданию, были распятие, погребение и воскресение Иисуса Христа.
Двадцать третья паломническая экспедиция ФАП достигла своего апогея в Иерусалиме. Ее представители заявили, что испытывают удовлетворение от того, что все проходит согласно планам. Председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин сообщил, что вчера состоялась встреча с патриархом Иерусалимским Феофилом III , во время которой он подчеркнул важность восстановления единства православных верующих. Он также отметил вклад ФАП в это дело.
Благодатный огонь будет доставлен в ряд городов приграничных регионов РФ, включая Белгород, Брянск и Курск, а также в десятки других населенных пунктов. В Москве святыню принесут к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут еще в 15 столичных приходов. Как уточнили в фонде, массовой церемонии встречи Благодатного огня в аэропорту не планируется, однако ожидается, что его получат представители епархий Русской православной церкви.
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