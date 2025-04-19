ВС РФ освободили Олешню
новость из сюжетаВС России выдавливают ВСУ из Курской области
ВС РФ взяли под полный контроль населенный пункт Олешня. Об этом сообщает Минобороны РФ. Таким образом, в Курской области остается освободить одно село, Горналь. Общие потери ВСУ в Курской области за время с момента вторжения превысили 75 тысяч человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.