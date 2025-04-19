ВС РФ освободили курскую Олешню

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ВС РФ освободили Олешню
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новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

ВС РФ взяли под полный контроль населенный пункт Олешня. Об этом сообщает Минобороны РФ. Таким образом, в Курской области остается освободить одно село, Горналь. Общие потери ВСУ в Курской области за время с момента вторжения превысили 75 тысяч человек.

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ВС РФ взяли под полный контроль населенный пункт Олешня. Об этом сообщает Минобороны РФ. Таким образом, в Курской области остается освободить одно село, Горналь. Общие потери ВСУ в Курской области за время с момента вторжения превысили 75 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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