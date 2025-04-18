18 апреля 2025

Челябинских аллергиков предупредили о скором цветении березы

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветение березы может сказаться на самочувствии аллергиков
Цветение березы может сказаться на самочувствии аллергиков Фото:

В Челябинской области могут скоро зацвести березы. Этому способствует потепление, предупредили в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) региона.

«Резкое потепление на Южном Урале может активизировать бурное цветение одного из самых агрессивных весенних аллергенов — березы. Этому способствуют несколько факторов», — объяснили в ЦГМС.

Эксперты сообщили, что ясная и малооблачная погода создает благоприятные условия для интенсивного фотосинтеза, что приводит к активной выработке пыльцы растениями. Порывистый ветер способствует широкому распространению микрозерен растений по городской территории. К тому же, невысокая влажность воздуха и отсутствие продолжительных осадков также увеличивают количество пыльцы в атмосфере. Сухие погодные условия усиливают этот эффект.

Как ранее URA.RU рассказал руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков, раньше времени зацвела ольха, начинает цвести берёза. Следом за ними будет цвести сосна, сирень, черемуха, за ними пойдут злаковые, амброзия, полынь.

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В Челябинской области могут скоро зацвести березы. Этому способствует потепление, предупредили в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) региона. «Резкое потепление на Южном Урале может активизировать бурное цветение одного из самых агрессивных весенних аллергенов — березы. Этому способствуют несколько факторов», — объяснили в ЦГМС. Эксперты сообщили, что ясная и малооблачная погода создает благоприятные условия для интенсивного фотосинтеза, что приводит к активной выработке пыльцы растениями. Порывистый ветер способствует широкому распространению микрозерен растений по городской территории. К тому же, невысокая влажность воздуха и отсутствие продолжительных осадков также увеличивают количество пыльцы в атмосфере. Сухие погодные условия усиливают этот эффект. Как ранее URA.RU рассказал руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков, раньше времени зацвела ольха, начинает цвести берёза. Следом за ними будет цвести сосна, сирень, черемуха, за ними пойдут злаковые, амброзия, полынь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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