Челябинских аллергиков предупредили о скором цветении березы

В Челябинской области могут скоро зацвести березы. Этому способствует потепление, предупредили в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) региона.
«Резкое потепление на Южном Урале может активизировать бурное цветение одного из самых агрессивных весенних аллергенов — березы. Этому способствуют несколько факторов», — объяснили в ЦГМС.
Эксперты сообщили, что ясная и малооблачная погода создает благоприятные условия для интенсивного фотосинтеза, что приводит к активной выработке пыльцы растениями. Порывистый ветер способствует широкому распространению микрозерен растений по городской территории. К тому же, невысокая влажность воздуха и отсутствие продолжительных осадков также увеличивают количество пыльцы в атмосфере. Сухие погодные условия усиливают этот эффект.
Как ранее URA.RU рассказал руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков, раньше времени зацвела ольха, начинает цвести берёза. Следом за ними будет цвести сосна, сирень, черемуха, за ними пойдут злаковые, амброзия, полынь.
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