Сезон аллергии для челябинцев начался на месяц раньше срока

16 апреля 2025 в 09:45 Размер текста - 17 +

По словам эксперта, сирень в Челябинске должна скоро зацвести Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тепло в Челябинскую область пришло на месяц раньше срока. Синоптики предупреждают уже об аномальной жаре. О том, чем это грозит челябинца, страдающим аллергией, URA.RU рассказал руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков. — В целом жители региона радуются столь ранней и дружной весне. Даже первые грибы появились! — А еще раньше времени зацвела ольха, начинает цвести береза. Вскоре ожидается сосна, сирень, черемуха, за ними пойдут злаковые, амброзия, полынь. — Это все то, что может вызвать аллергию? — Да. Из-за аномально теплой погоды, насыщения водой почвы, у деревьев вегетативный период начался немного ранее обычного. Многие аллергики, ощутили его влияние на себе. Кроме того, в этом году, из-за обильного тепла и сбитого графика цветения растений, пыльцы будет значительно больше. А, значит, и аллергики будут ощущать гораздо большую нагрузку. Особенно возрастает риск у тех, кто раньше не страдал аллергией. — А если, это будет сопровождаться сухой погодой и без дождей… Эколог Безруков призвал аллергиков устанавливать на окна специальные сетки от пыльцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — То к пыльце добавится и пыль с дорог, которая только может усилить аллергический эффект от раздражения слизистой. Ведь пыльца и пыль, в совокупности с ветром будут создавать пыльце-пылевые бури. — Уже несколько лет подряд, те, кто отдыхает летом на озере Тургояк, жалуются на аллергию во время купания. И не только на Тургояке — Такие явления стоит ожидать и в этом году. Озера покрываются пленкой от пыльцы, что и вызывает аллергию. — И как с этим бороться? — Необходимо исключить действие аллергена на слизистую. Конечно, в идеале в это время стоит уезжать на юг, где уже отцвело. Но, во-первых, далеко не у всех есть такие возможности. Во-вторых, в этом году есть риск попасть еще в активную фазу цветения. — Так как быть тем аллергикам, кто остается в Челябинской области? — Надо реже выходить на улицу. Окна дома лучше не открывать и будет полезно установить специальные сетки от пыльцы. Поможет и установка бризера. Это специальное устройство проветривает помещение при закрытых окнах, забирает воздух с улицы и очищает его. Необходимо проводить влажные уборки, а на улице закрываться платком, кепкой и одевать очки. — На улицу выходить все равно придется… — Остается надеяться на помощь властей. Необходимо усилить полив и влажную уборку улиц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тепло в Челябинскую область пришло на месяц раньше срока. Синоптики предупреждают уже об аномальной жаре. О том, чем это грозит челябинца, страдающим аллергией, URA.RU рассказал руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков. — А еще раньше времени зацвела ольха, начинает цвести береза. Вскоре ожидается сосна, сирень, черемуха, за ними пойдут злаковые, амброзия, полынь. — Да. Из-за аномально теплой погоды, насыщения водой почвы, у деревьев вегетативный период начался немного ранее обычного. Многие аллергики, ощутили его влияние на себе. Кроме того, в этом году, из-за обильного тепла и сбитого графика цветения растений, пыльцы будет значительно больше. А, значит, и аллергики будут ощущать гораздо большую нагрузку. Особенно возрастает риск у тех, кто раньше не страдал аллергией. — То к пыльце добавится и пыль с дорог, которая только может усилить аллергический эффект от раздражения слизистой. Ведь пыльца и пыль, в совокупности с ветром будут создавать пыльце-пылевые бури. — Такие явления стоит ожидать и в этом году. Озера покрываются пленкой от пыльцы, что и вызывает аллергию. — Необходимо исключить действие аллергена на слизистую. Конечно, в идеале в это время стоит уезжать на юг, где уже отцвело. Но, во-первых, далеко не у всех есть такие возможности. Во-вторых, в этом году есть риск попасть еще в активную фазу цветения. — Надо реже выходить на улицу. Окна дома лучше не открывать и будет полезно установить специальные сетки от пыльцы. Поможет и установка бризера. Это специальное устройство проветривает помещение при закрытых окнах, забирает воздух с улицы и очищает его. Необходимо проводить влажные уборки, а на улице закрываться платком, кепкой и одевать очки. — Остается надеяться на помощь властей. Необходимо усилить полив и влажную уборку улиц.