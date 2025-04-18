ХМАО вдохновил Жогу на создание Кубка полпредства УрФО для ветеранов

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога поблагодарил губернатора ХМАО Руслана Кухарука за проведение зимнего «Кубка Защитников Отечества». Он сказал, что соревнования в Югре были организованы на высшем уровне, благодаря чему принято решение провести в УрФО Кубок полпредства среди всех ветеранов боевых действий по всем видам спорта.
«Еще раз хочу поблагодарить вас за „Кубок Защитников Отечества“ по зимним видам спорта. Он был проведен на высшем уровне, ребята очень довольны, обратная связь работает очень хорошо. Мной было решено организовать в УрФО Кубок полпредства УрФО среди всех ветеранов боевых действий — не только по адаптивным видам спорта, но по всем видам спорта, не только для участников СВО, но и для всех участников других локальных конфликтов», — рассказал Жога.
Кухарук же, в свою очередь, поблагодарил полпреда за поддержку всех югорских инициатив. Он отметил личное участие и большой вклад Жоги в проекте «Герои Югры». По словам Кухарука, им была оказала сильная эмоциональная поддержка, как от наставника и эксперта.
Жога прибыл в ХМАО. В рамках своего визита он наградил 13 югорчан званиями «Заслуженных работников нефтяной и газовой промышленности РФ».
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