Бойцам ВС РФ осталось освободить один населенный пункт в Курской области: карта СВО 19 апреля

Российские военные взяли под контроль хутор Олешня в Курской области. Он является одним из двух населенных пунктов, которые оставалось освободить в регионе. Так, ВС РФ нужно взять Горналь для полного контроля над курским приграничьем. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Курское направление
Российские военные взяли под контроль один из последних населенных пунктов, из которых оставалось выбить бойцов ВСУ в Курской области, — Олешню. ВС РФ на данный момент нужно освободить Горналь для полного контроля над регионом. В нем, по данным Минобороны, уже нанесли поражение нескольким бригадам противника. Также российские военные с помощью БПЛА и артиллерийского огня поразили технику и живую силу ВС Украины в районах Юнановки, Садков, Кровного, Яблоновки и Водолаги в Сумской области. В оборонном ведомстве России отметили, что за сутки противник потерял свыше 165 бойцов и множество боевой техники, а все время боев его общие потери составили более 75 тысяч человек.
Кроме того, губернатор курского приграничья Александр Хиштейн сообщил, что в селе Илек Беловского района дрон армии Украины атаковал автомобиль. В результате этого погибла женщина, которая находилась в машине. Вместе с ней были мужчина и ребенок, они получили травмы, их доставят в больницу. Само транспортное средство полностью сгорело.
Краснолиманское направление
Подразделения войск группировки «Центр» вышли к восточной границе населенного пункта Редкодуб, сообщил военкор Юрий Котенок в своем telegram-канале. Кроме того, ВС РФ в районе Удачного продавили противника в направлении шахты №1, на юге населенного пункта бойцы продвинулись к Царскому ставку. В районе Песчаного украинские военные пытаются атаковать бойцов РФ в промзоне, однако терпят поражение.
При этом на Ивановско-Макеевском плацдарме подразделения группировки «Запад» продолжают ожесточенные бои, они расширяют плацдарм. Противник пытается остаться в местных населенных пунктах. На данный момент бои идут в центральной части Нового. Однако для ВСУ важнее село Зеленая Долина, рядом с которым идут бои. Оно открывает для ВС России пути к продвижению в направлении Красного Лимана. Кроме того, у Макеевки российские подразделения продолжают отодвигать противника к Грековке и Новомихайловке.
Александро-калиновское направление
Подразделения ВС РФ продолжают жестокие бои на участке и выбивают противника из опорных пунктов в северной части Сухой Балки. Также боевые действия за опорные пункты идут северо-западнее Калиново. По данным украинских бойцов, к населенному пункту прибыли экипажи российских военных, которые ранее участвовали в боях на Курщине, они бьют по логистике ВСУ и продвигаются в сторону Константиновки, пишет Котенок.
Харьковское направление
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что бойцы РФ закрепляются на позициях у Фиголевки и серьезно продвигаются на двуреченском плацдарме. Сейчас бои идут на юго-западе населенного пункта Западная и в районе Малой Шапковки. По словам Марочко, у ВС РФ на этом плацдарме есть перспективы к дальнейшему продвижению.
Также российские войска продвигают у Волчанска, несмотря на серьезные попытки ВСУ проводить контратаки. В районе Волчанских Хуторов на данный момент идут активные боевые действия.
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