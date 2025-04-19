ВС РФ уничтожили место испытаний украинского ОТРК «Сапсан»

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Российские войска уничтожили полигон для испытаний ОТРК «Сапсан» и сам комплекс (фото из архива)
Российские войска уничтожили полигон для испытаний ОТРК «Сапсан» и сам комплекс (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ ударили высокоточным оружием по месту испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан». Об этом сообщает Минобороны России.

Удар был нанесен вечером 18 апреля. Уничтожены также прикрывавшие полигон с «Сапсаном» норвежские зенитные ракетные системы NASAMS производства Норвегии. «Цели удара достигнуты», — сообщили в Минобороны.

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ВС РФ ударили высокоточным оружием по месту испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан». Об этом сообщает Минобороны России. Удар был нанесен вечером 18 апреля. Уничтожены также прикрывавшие полигон с «Сапсаном» норвежские зенитные ракетные системы NASAMS производства Норвегии. «Цели удара достигнуты», — сообщили в Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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