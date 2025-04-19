ВС РФ уничтожили место испытаний украинского ОТРК «Сапсан»

Российские войска уничтожили полигон для испытаний ОТРК «Сапсан» и сам комплекс (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ ударили высокоточным оружием по месту испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан». Об этом сообщает Минобороны России.
Удар был нанесен вечером 18 апреля. Уничтожены также прикрывавшие полигон с «Сапсаном» норвежские зенитные ракетные системы NASAMS производства Норвегии. «Цели удара достигнуты», — сообщили в Минобороны.
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