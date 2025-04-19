Экс-участника «Дома 2» жестоко зарезал коллега: появились детали трагической смерти

Cтало известно о гибели экс-участника «Дома-2» Дмитрия Лукина, его тело с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на Щелковском шоссе. По предварительным данным следствия, смерть наступила в результате травмы, полученной во время конфликта с его знакомым. О жизни Дмитрия Лукина и его трагической смерти — в материале URA.RU.
Зарезали во время работы над сценарием ситкома «Счастливы вместе»
Бывший участник шоу «Дом-2» Дмитрий Лукин погиб в ходе конфликта во время работы над сценарием нового сезона сериала «Счастливы вместе». Он находился в гостях у своего знакомого Станислава Берестового, где они распивали алкоголь и обсуждали проект.
В ходе спора, спровоцированного долгами и агрессивным поведением Лукина, между мужчинами произошла драка с применением ножей. Лукин скончался от более 50 ножевых ранений. Берестовой, заявивший о самообороне и также получивший травмы, был арестован после выписки из больницы и помещен под стражу.
Биография и семья
Дмитрий Лукин родился 26 мая 1991 года в селе Поломошное Кемеровской области. Его родители Юлия и Сергей впоследствии разошлись. Отец работал преподавателем географии и МХК в кемеровском губернаторском лицее-интернате, но скончался в ночь на 26 мая 2020 года. Мать Юлия Лукина (в девичестве Кирюхина), историк и режиссер из Яшкинского района, позднее вышла замуж за Станислава Тымчака, родила ему сына Евгения и дочь Беллу.
После седьмого класса Лукин переехал в Кемерово, где учился в лицее, затем в техникуме, а позже окончил исторический факультет Кемеровского госуниверситета. Его друг Рустам Солнцев, комментируя трагедию, упомянул о недавней утрате в жизни Дмитрия — от онкологии скончалась его супруга Татьяна, что стало для него тяжелым ударом.
Сценарист, актер и стендапер
Дмитрий пробовал себя в разных сферах шоу-бизнеса: работал MC в ночных клубах, играл в спектаклях, включая роль Шляпника в кемеровской постановке «Алиса в Стране чудес». Он снимался в кино («Мама всегда рядом»), занимался созданием клипов и продюсированием медиапроектов. Обладая ярким чувством юмора, Лукин играл в КВН, а позже полностью переключился на стендап, открыв в Москве новую площадку для выступлений.
«Последние два года я жил в Сочи, работал там ведущим в клубе, а недавно переехал в Москву. Пригласили работать в хорошем заведении в центре города, шанс решил не упускать. В столице также занимаюсь театральной деятельностью, параллельно работая в ночном клубе. Моя мама режиссер, я играл в ее постановках, а потом сцена стала моим способом заработать, делом жизни", — рассказывал Лукин в одном из интервью.
Широкую известность Лукин получил благодаря проекту «Дом-2», куда попал случайно и продержался лишь несколько месяцев, получив прозвище Дима Узел. На проекте он ухаживал за несколькими участницами: получил поцелуй от Александры Харитоновой, устроил свидание с Элен Каминской, что вызвало конфликт с ее парнем Андреем Назаровым, а позже пытался строить отношения с Марией Кохно. После ухода с телестройки Лукин продолжил сотрудничать с телеканалами: работал на «Матч ТВ», СТС и «Первом канале».
Зловещее предчувствие
За год до гибели Дмитрий Лукин произнес странные слова на похоронах другой участницы проекта «Дом-2» Либерж Кпадону. «Он с огромным букетом белых роз и, как сейчас помню, сказал: „Ну что, я следующий“», — вспомнила Мария Кохно во время общения с «Газетой.Ru». Он также на поминках шутил, что гости не должны грустить ни на этих похоронах, ни на его будущих, сообщила девушка.
Виновному в смерти грозит до 15 лет колонии
По факту гибели Лукина возбуждено уголовное дело об убийстве, максимальное наказание по которому составляет 15 лет лишения свободы. Однако в ходе следствия возможна переквалификация на более мягкие статьи, пояснил основателя адвокатской коллегии «Лунев и партнеры», Алексей Лунев.
"Очень важно, при каких обстоятельствах сам задержанный получил повреждения и попал в реанимацию. Если окажется, что он ножом оборонялся и что у него не было иного способа себя защитить, то дело квалифицируют как превышение мер допустимой самообороны. А если задержанный был в состоянии аффекта, то это уже тоже другая статья," — рассказал адвокат в беседе с «Вечерней Москвой».
Лунев подчеркнул, что если следствие установит факт самообороны, дело могут переквалифицировать на статью о превышении ее пределов (до двух лет лишения свободы). При доказательстве состояния аффекта максимальный срок составит три года. Однако если подтвердится, что Берестовой первым начал нападение, ему грозит ужесточение обвинения — до 20 лет заключения за убийство с особой жестокостью. Окончательная квалификация будет зависеть от результатов судебно-медицинской экспертизы и свидетельских показаний.
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