Российская делегация получила Благодатный огонь и везет его в Москву

Частица Благодатного огня, сошедшего 19 апреля в Иерусалимском храме Гроба Господня, передана делегация Фонда Андрея Первозванного. В настоящее время представители России следуют в аэропорт «Бен-Гурион», передает корреспондент РИА Новости.
Ближе к полуночи Благодатный огонь будет доставлен в столицу. В Москве его зажгут в храме Христа Спасителя и в 15 других храмах. Также Благодатный огонь будет передан в приграничные города России: Белгород, Брянск, Курск. Доставят его и в другие российские регионы.
Схождение Благодатного огня всегда происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане — и православные, и католики — отмечают Пасху 20 апреля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.