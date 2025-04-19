Российская делегация получила Благодатный огонь и везет его в Москву

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Благодатный огонь зажгут в храмах России
Благодатный огонь зажгут в храмах России Фото:
новость из сюжета
Пасха — 2025

Частица Благодатного огня, сошедшего 19 апреля в Иерусалимском храме Гроба Господня, передана делегация Фонда Андрея Первозванного. В настоящее время представители России следуют в аэропорт «Бен-Гурион», передает корреспондент РИА Новости.

Ближе к полуночи Благодатный огонь будет доставлен в столицу. В Москве его зажгут в храме Христа Спасителя и в 15 других храмах. Также Благодатный огонь будет передан в приграничные города России: Белгород, Брянск, Курск. Доставят его и в другие российские регионы.

Схождение Благодатного огня всегда происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане — и православные, и католики — отмечают Пасху 20 апреля.

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Частица Благодатного огня, сошедшего 19 апреля в Иерусалимском храме Гроба Господня, передана делегация Фонда Андрея Первозванного. В настоящее время представители России следуют в аэропорт «Бен-Гурион», передает корреспондент РИА Новости. Ближе к полуночи Благодатный огонь будет доставлен в столицу. В Москве его зажгут в храме Христа Спасителя и в 15 других храмах. Также Благодатный огонь будет передан в приграничные города России: Белгород, Брянск, Курск. Доставят его и в другие российские регионы. Схождение Благодатного огня всегда происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане — и православные, и католики — отмечают Пасху 20 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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