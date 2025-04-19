Захарова с иронией ответила на слова Мерца о планах Германии повторить историческую эпоху

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова предполагаемого кандидата на пост канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении ФРГ «снова взять на себя ответственность в Европе и мире». Она с иронией поинтересовалась, какую именно историческую эпоху имел в виду немецкий политик, когда использовал слово «снова».
«„Снова“ — это повтор какой исторической эпохи, хотелось бы уточнить?» — написала Захарова в своем telegram-канале. Таким образом она отреагировала на слова Мерца.
В марте Германии прошли досрочные парламентские выборы. По результатам голосования победу одержал лидер Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС-ХСС) Фридрих Мерц. В апреле он призвал перевести ВСУ из обороны в наступление и дать Украине возможность уничтожить Крымский мост, назвав его стратегической целью, так как через Крым идет снабжение российской армии. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал его дважды подумать о своих словах.
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