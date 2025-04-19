Захарова с иронией ответила на слова Мерца о планах Германии повторить историческую эпоху

Захарова уточнила у Мерца, какую эпоху он имел в виду, говоря об ответственности
© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова задала Мерцу вопрос с подвохом
Захарова задала Мерцу вопрос с подвохом Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова предполагаемого кандидата на пост канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении ФРГ «снова взять на себя ответственность в Европе и мире». Она с иронией поинтересовалась, какую именно историческую эпоху имел в виду немецкий политик, когда использовал слово «снова».

«„Снова“ — это повтор какой исторической эпохи, хотелось бы уточнить?» — написала Захарова в своем telegram-канале. Таким образом она отреагировала на слова Мерца.

В марте Германии прошли досрочные парламентские выборы. По результатам голосования победу одержал лидер Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС-ХСС) Фридрих Мерц. В апреле он призвал перевести ВСУ из обороны в наступление и дать Украине возможность уничтожить Крымский мост, назвав его стратегической целью, так как через Крым идет снабжение российской армии. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал его дважды подумать о своих словах. 

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова предполагаемого кандидата на пост канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении ФРГ «снова взять на себя ответственность в Европе и мире». Она с иронией поинтересовалась, какую именно историческую эпоху имел в виду немецкий политик, когда использовал слово «снова». «„Снова“ — это повтор какой исторической эпохи, хотелось бы уточнить?» — написала Захарова в своем telegram-канале. Таким образом она отреагировала на слова Мерца. В марте Германии прошли досрочные парламентские выборы. По результатам голосования победу одержал лидер Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС-ХСС) Фридрих Мерц. В апреле он призвал перевести ВСУ из обороны в наступление и дать Украине возможность уничтожить Крымский мост, назвав его стратегической целью, так как через Крым идет снабжение российской армии. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал его дважды подумать о своих словах. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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