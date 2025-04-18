Погода помешала проведению «Ямальской лыжни»

«Ямальская лыжня» перенесена на неделю
Традиционная лыжная гонка «Ямальская лыжная» перенесена на 27 апреля. Проведению соревнований в эти выходные помешала погода, сообщили в мэрии Ямальского района.
«В связи с погодными условиями традиционная лыжная гонка „Ямальская лыжня“ переносится на 27 апреля 11:00. Регистрация участников будет проводиться с 10:00 в день мероприятия», — написано в telegram-канале администрации.
В ЯНАО 20 апреля будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 22 метров в секунду.
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