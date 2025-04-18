18 апреля 2025

Погода помешала проведению «Ямальской лыжни»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Ямальская лыжня» перенесена на неделю
«Ямальская лыжня» перенесена на неделю Фото:

Традиционная лыжная гонка «Ямальская лыжная» перенесена на 27 апреля. Проведению соревнований в эти выходные помешала погода, сообщили в мэрии Ямальского района.

«В связи с погодными условиями традиционная лыжная гонка „Ямальская лыжня“ переносится на 27 апреля 11:00. Регистрация участников будет проводиться с 10:00 в день мероприятия», — написано в telegram-канале администрации.

В ЯНАО 20 апреля будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 22 метров в секунду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Традиционная лыжная гонка «Ямальская лыжная» перенесена на 27 апреля. Проведению соревнований в эти выходные помешала погода, сообщили в мэрии Ямальского района. «В связи с погодными условиями традиционная лыжная гонка „Ямальская лыжня“ переносится на 27 апреля 11:00. Регистрация участников будет проводиться с 10:00 в день мероприятия», — написано в telegram-канале администрации. В ЯНАО 20 апреля будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 22 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...