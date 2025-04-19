Благодатный огонь сошел в Иерусалиме. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кувуклию – священную часовню с Гробом Господним
Кувуклию – священную часовню с Гробом Господним Фото:

В храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло ежегодное чудесное схождение Благодатного огня. Это важнейшее событие происходит накануне Пасхи, которая в 2025 году будет отмечаться 20 апреля всеми христианскими конфессиями одновременно. Яркие кадры — в фоторепортаже URA.RU.

Благодатный огонь как великую святыню доставляют в разные страны мира. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного каждый год привозит его из Иерусалима в Москву к празднику Пасхи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло ежегодное чудесное схождение Благодатного огня. Это важнейшее событие происходит накануне Пасхи, которая в 2025 году будет отмечаться 20 апреля всеми христианскими конфессиями одновременно. Яркие кадры — в фоторепортаже URA.RU. Благодатный огонь как великую святыню доставляют в разные страны мира. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного каждый год привозит его из Иерусалима в Москву к празднику Пасхи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...