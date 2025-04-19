Кувуклию – священную часовню с Гробом Господним
В храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло ежегодное чудесное схождение Благодатного огня. Это важнейшее событие происходит накануне Пасхи, которая в 2025 году будет отмечаться 20 апреля всеми христианскими конфессиями одновременно. Яркие кадры — в фоторепортаже URA.RU.
Благодатный огонь как великую святыню доставляют в разные страны мира. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного каждый год привозит его из Иерусалима в Москву к празднику Пасхи.
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