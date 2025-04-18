Футбольный клуб «Курган» начал сезон с победы над командой из Челябинска

В стартовом туре межрегионального чемпионата «Третьей лиги» сезона-2025 ФК «Курган» одержал волевую победу над командой «ОСШ-Челябинск-М». Матч, проходивший на домашнем стадионе, завершился со счетом 1:0. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Напряженный матч, упорно шли к победе и достигли ее в первом туре чемпионата с непростым соперником», — говорится в группе «ФК „Курган“ Курганская область». Единственный и решающий гол на 77-й минуте забил Артем Довгаль. Уже 26 апреля курганцы вновь сыграют дома — на этот раз соперником станет омская команда «СибГУФК-Иртыш-2».
Ранее URA.RU сообщало, что курганские футболисты вышли в четвертьфинал Кубка любительских команд «Урал и Западная Сибирь», сыграв вничью 0:0 с командой «Триумф» из Алапаевска. Матч прошел в Сысерти.
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