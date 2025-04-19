Путин уличил Киев в нарушении договоренностей
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За месяц моратория на удары по энергообъектам Киев нарушил договоренность более 100 раз. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с начальником Генштаба ВС Валерием Герасимовым. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».
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