Курган богат талантами: самбист завоевал серебро на всероссийских соревнованиях

Курганский самбист Самир Велиев завоевал серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по самбо в Нижневартовске в категории до 88 кг. Об этом сообщает Федерация самбо Курганской области.
«В весовой категории до 88 кг Самир продемонстрировал высокий уровень подготовки, уверенно прошел предварительные этапы и завоевал серебряную медаль», — говорится в telegram-канале федерации. Соревнования проходили 18 апреля в Нижневартовске.
Курганские спортсмены регулярно добиваются успехов на крупных соревнованиях различного уровня. Ранее дзюдоисты из региона завоевали несколько медалей на Международном фестивале адаптивных видов спорта в Челябинске, а также отличились на чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту.
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