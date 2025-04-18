18 апреля 2025

Курган богат талантами: самбист завоевал серебро на всероссийских соревнованиях

Курганский самбист взял серебряную медаль на всероссийских соревнованиях
© Служба новостей «URA.RU»
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Самбист завоевал серебро на всероссийских соревнованиях
Самбист завоевал серебро на всероссийских соревнованиях Фото:

Курганский самбист Самир Велиев завоевал серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по самбо в Нижневартовске в категории до 88 кг. Об этом сообщает Федерация самбо Курганской области.

«В весовой категории до 88 кг Самир продемонстрировал высокий уровень подготовки, уверенно прошел предварительные этапы и завоевал серебряную медаль», — говорится в telegram-канале федерации. Соревнования проходили 18 апреля в Нижневартовске.

Курганские спортсмены регулярно добиваются успехов на крупных соревнованиях различного уровня. Ранее дзюдоисты из региона завоевали несколько медалей на Международном фестивале адаптивных видов спорта в Челябинске, а также отличились на чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту.

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Курганский самбист Самир Велиев завоевал серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по самбо в Нижневартовске в категории до 88 кг. Об этом сообщает Федерация самбо Курганской области. «В весовой категории до 88 кг Самир продемонстрировал высокий уровень подготовки, уверенно прошел предварительные этапы и завоевал серебряную медаль», — говорится в telegram-канале федерации. Соревнования проходили 18 апреля в Нижневартовске. Курганские спортсмены регулярно добиваются успехов на крупных соревнованиях различного уровня. Ранее дзюдоисты из региона завоевали несколько медалей на Международном фестивале адаптивных видов спорта в Челябинске, а также отличились на чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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