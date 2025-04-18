Путин открыл новый фронт против СБУ

Президент Владимир Путин открывает новый фронт борьбы против украинских спецслужб — в тылу. Тем самым власти хотят защитить детей, подростков, молодежь от влияния «кураторов» из СБУ, которые используют несовершеннолетних для диверсий в России. Как объяснил URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин по итогам оперативного заседания Совбеза 18 апреля, Путин обратил внимание на самую уязвимую категорию населения страны.
«Рассмотрим сегодня вопросы противодействия попыткам вовлечения несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность. Думаю, объяснять не нужно, насколько это важно. Это одна из серьезных тем, одно из серьезных направлений в сфере молодежной политики», — отметил Путин и предоставил слово министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
С начала военной спецоперации Служба безопасности Украины неоднократно использовала российских подростков для совершения диверсий. Один из случаев произошел в Омске. Там два 16-летних парня подожгли вертолет на военной базе. За диверсию подросткам украинские кураторы пообещали 20 тысяч долларов. Но молодые люди получили не деньги, а обвинение в терроризме.
Аналогичная история случилась и на Ямале, в гражданском аэропорту Ноябрьска. Там подростки подожгли вертолет авиакомпании «Ютэйр». За диверсию молодым людям было обещано 5 млн рублей.
Буквально на днях пятеро студентов получили длительные сроки заключения (до 18 лет тюрьмы) за то, что в апреле 2024 года сожгли пожарный вертолет в подмосковном аэропорту Остафьево и повредили релейные шкафы на железной дороге в Подмосковье. За диверсию кураторы из СБУ обещали им до 30 тысяч долларов в криптовалюте.
Молодежь действительно «соблазняется иллюзорной надеждой легкой наживы, быстрого заработка», объяснил URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Украинские спецслужбы знают это, и используют деньги в качестве мотива для вовлечения подростков и студентов в диверсионную деятельность. «Но скорее всего, речь идет о комбинации средств и мотивов — используются страхи и соблазны людей.
То, что в совершение противоправных, или откровенно диверсионных действий против России вовлекаются дети, подростки и молодежь, говорит о том, что это наиболее уязвимая и наиболее внушаемая категория населения, наряду с пожилыми людьми. В этой ситуации становится актуальной задача – оградить эти категории населения от деструктивного влияния, от вредоносных практик, которые использует СБУ», — пояснил эксперт.
По мнению Зудина, итогом обсуждения на Совбезе должны стать решения, которые позволят снизить риски вовлечения детей и молодежи в диверсионную деятельность. Просвещение населения наверняка станет одним из основных направлений этой работы наряду с изменением законодательства и подвижками в правоприменении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.