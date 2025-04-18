Во время обмена из украинского плена вернулся 20-летний житель Миасса

Военнослужащий из Миасса Челябинской области вернулся из украинского плена во время обмена, который произошел 19 апреля. Об этом в своем telegram-канале рассказала Уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко.
«В списке 246 человек со всей страны. Из тех, чьи родственники обращались ко мне, — один. Совсем юный двадцатилетний парень из Миасса», — написала омбудсмен.
Молодой человек проходил службу по контракту, уточнила Юлия Сударенко. В плен он попал в октябре 2024 года. В России молодого человека ждала единственная родственница — его тетя. Омбудсмен поблагодарила Министерство обороны России и всех причастных к освобождению военного.
Как URA.RU писало ранее, Россия и Украина провели обмен пленными по схеме «246 на 246» 19 апреля 2025 года. В ходе обмена украинской стороне были переданы еще 31 военнопленный с ранениями, тогда как Россия получила 15 военнослужащих, которым требуется неотложная медицинская помощь.
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