18 апреля 2025

Во время обмена из украинского плена вернулся 20-летний житель Миасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Омбудсмен Юлия Сударенко сообщила об освобождении из украинского плена миассца
Омбудсмен Юлия Сударенко сообщила об освобождении из украинского плена миассца Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Миасса Челябинской области вернулся из украинского плена во время обмена, который произошел 19 апреля. Об этом в своем telegram-канале рассказала Уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко.

«В списке 246 человек со всей страны. Из тех, чьи родственники обращались ко мне, — один. Совсем юный двадцатилетний парень из Миасса», — написала омбудсмен.

Молодой человек проходил службу по контракту, уточнила Юлия Сударенко. В плен он попал в октябре 2024 года. В России молодого человека ждала единственная родственница — его тетя. Омбудсмен поблагодарила Министерство обороны России и всех причастных к освобождению военного.

Как URA.RU писало ранее, Россия и Украина провели обмен пленными по схеме «246 на 246» 19 апреля 2025 года. В ходе обмена украинской стороне были переданы еще 31 военнопленный с ранениями, тогда как Россия получила 15 военнослужащих, которым требуется неотложная медицинская помощь. 

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Военнослужащий из Миасса Челябинской области вернулся из украинского плена во время обмена, который произошел 19 апреля. Об этом в своем telegram-канале рассказала Уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко. «В списке 246 человек со всей страны. Из тех, чьи родственники обращались ко мне, — один. Совсем юный двадцатилетний парень из Миасса», — написала омбудсмен. Молодой человек проходил службу по контракту, уточнила Юлия Сударенко. В плен он попал в октябре 2024 года. В России молодого человека ждала единственная родственница — его тетя. Омбудсмен поблагодарила Министерство обороны России и всех причастных к освобождению военного. Как URA.RU писало ранее, Россия и Украина провели обмен пленными по схеме «246 на 246» 19 апреля 2025 года. В ходе обмена украинской стороне были переданы еще 31 военнопленный с ранениями, тогда как Россия получила 15 военнослужащих, которым требуется неотложная медицинская помощь. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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