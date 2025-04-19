Минобороны: Россия и Украина провели обмен пленными по схеме «246 на 246»

Россия и Украина провели обмен пленными по схеме «246 на 246». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что в качестве жеста доброй воли Киеву был дополнительно передан 31 раненный военнопленный.
«19 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих. Взамен переданы 246 военнопленных ВСУ», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства. В рамках обмена украинской стороне был дополнительно передан 31 раненный военнопленный, в то время как Россия вернула 15 солдат, нуждающихся в срочной медицинской помощи.
Сейчас все освобожденные военнослужащие ВС РФ находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Вскоре они будут доставлены в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. В ведомстве также подчеркнули значимую роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты, которые выступили посредниками при возвращении российских военных из плена, оказав гуманитарное содействие в проведении обмена.
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