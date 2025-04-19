Военкоры сообщают о нарушении перемирия со стороны ВСУ

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ВСУ продолжают наносить удары после того, как Путин ввел режим прекращения огня
ВСУ продолжают наносить удары после того, как Путин ввел режим прекращения огня Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные полностью проигнорировали пасхальное перемирие, предложенное 19 апреля президентом России Владимиром Путиным. По словам военкора RT Андрея Филатова, ВСУ продолжают наносить удары артиллерией и FPV-дронами под Покровском.

«Дроны как летели так и летят им все равно на перемирие», — пишет Филатов в своем telegram-канале. Также украинская армия продолжает обстреливать Курскую и Белгородскую области, ЛНР и Запорожье. Об этом рассказал telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В то же время военкор Борис Рожин ни чуть не удивился, что противник будет нарушать перемирие. По его словам, самым интересным в этой ситуации сейчас будет реакция США. «Мячик отправили обратно Трампу, ждем ответ», — написал Рожин в своем telegram-канале. Военкор Евгений Поддубный, в свою очередь, уверен, что пасхальное перемирие лишь в очередной раз покажет отсутствие договороспособности киевского режима. 

Тем временем данные мониторинговых каналов сообщают, что на Украине после 18:00 по мск, когда вступило в силу перемирие, отменили воздушную тревогу во всех подконтрольных Киеву регионах. Последний сигнал был отменен в 18:03 в Днепропетровской области. Тревога также прекратила действие в Киеве и Киевской области. 

Сегодня, 19 апреля, Владимир Путин объявил о прекращении огня на Украине в связи с Пасхой. Перемирие началось в 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Российский глава заявил, что ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать конфликт.

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Украинские военные полностью проигнорировали пасхальное перемирие, предложенное 19 апреля президентом России Владимиром Путиным. По словам военкора RT Андрея Филатова, ВСУ продолжают наносить удары артиллерией и FPV-дронами под Покровском. «Дроны как летели так и летят им все равно на перемирие», — пишет Филатов в своем telegram-канале. Также украинская армия продолжает обстреливать Курскую и Белгородскую области, ЛНР и Запорожье. Об этом рассказал telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В то же время военкор Борис Рожин ни чуть не удивился, что противник будет нарушать перемирие. По его словам, самым интересным в этой ситуации сейчас будет реакция США. «Мячик отправили обратно Трампу, ждем ответ», — написал Рожин в своем telegram-канале. Военкор Евгений Поддубный, в свою очередь, уверен, что пасхальное перемирие лишь в очередной раз покажет отсутствие договороспособности киевского режима.  Тем временем данные мониторинговых каналов сообщают, что на Украине после 18:00 по мск, когда вступило в силу перемирие, отменили воздушную тревогу во всех подконтрольных Киеву регионах. Последний сигнал был отменен в 18:03 в Днепропетровской области. Тревога также прекратила действие в Киеве и Киевской области.  Сегодня, 19 апреля, Владимир Путин объявил о прекращении огня на Украине в связи с Пасхой. Перемирие началось в 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Российский глава заявил, что ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать конфликт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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