Украинские военные полностью проигнорировали пасхальное перемирие, предложенное 19 апреля президентом России Владимиром Путиным. По словам военкора RT Андрея Филатова, ВСУ продолжают наносить удары артиллерией и FPV-дронами под Покровском.
«Дроны как летели так и летят им все равно на перемирие», — пишет Филатов в своем telegram-канале. Также украинская армия продолжает обстреливать Курскую и Белгородскую области, ЛНР и Запорожье. Об этом рассказал telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В то же время военкор Борис Рожин ни чуть не удивился, что противник будет нарушать перемирие. По его словам, самым интересным в этой ситуации сейчас будет реакция США. «Мячик отправили обратно Трампу, ждем ответ», — написал Рожин в своем telegram-канале. Военкор Евгений Поддубный, в свою очередь, уверен, что пасхальное перемирие лишь в очередной раз покажет отсутствие договороспособности киевского режима.
Тем временем данные мониторинговых каналов сообщают, что на Украине после 18:00 по мск, когда вступило в силу перемирие, отменили воздушную тревогу во всех подконтрольных Киеву регионах. Последний сигнал был отменен в 18:03 в Днепропетровской области. Тревога также прекратила действие в Киеве и Киевской области.
Сегодня, 19 апреля, Владимир Путин объявил о прекращении огня на Украине в связи с Пасхой. Перемирие началось в 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Российский глава заявил, что ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать конфликт.
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