С конкурсного управляющего пермского «Экопромбанка» взыскали 63 миллиона рублей

Действия «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ — выступало конкурсным управляющим «Экопромбанка») признали незаконными. В пользу пермского банка-банкрота госкорпорация должна выплатить 63 млн рублей, написано в заключении арбитража на сайте агентства.
«Было отменено судебное решение от 12 августа 2024 года. Жалоба представителя кредиторов Арсения Грищенко удовлетворена частично. Выплаты агентства в адрес ООО „ППК Реал“ признаны незаконными. АСВ должно направить 63 млн рублей в конкурсную массу банка», — указано в документе.
Лицензию у банка отобрали в 2014 году, компанию признали банкротом. К тому моменту общая сумма долга превышала 6,3 млрд рублей. В апреле текущего года по решению суда с экс-руководителя «Экопромбанка» Андрея Туева взыскали более 319 млн рублей.
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