19 апреля 2025
18 апреля 2025

С конкурсного управляющего пермского «Экопромбанка» взыскали 63 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное решение было принято 16 апреля
Судебное решение было принято 16 апреля Фото:

Действия «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ — выступало конкурсным управляющим «Экопромбанка») признали незаконными. В пользу пермского банка-банкрота госкорпорация должна выплатить 63 млн рублей, написано в заключении арбитража на сайте агентства.

«Было отменено судебное решение от 12 августа 2024 года. Жалоба представителя кредиторов Арсения Грищенко удовлетворена частично. Выплаты агентства в адрес ООО „ППК Реал“ признаны незаконными. АСВ должно направить 63 млн рублей в конкурсную массу банка», — указано в документе.

Лицензию у банка отобрали в 2014 году, компанию признали банкротом. К тому моменту общая сумма долга превышала 6,3 млрд рублей. В апреле текущего года по решению суда с экс-руководителя «Экопромбанка» Андрея Туева взыскали более 319 млн рублей.

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Действия «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ — выступало конкурсным управляющим «Экопромбанка») признали незаконными. В пользу пермского банка-банкрота госкорпорация должна выплатить 63 млн рублей, написано в заключении арбитража на сайте агентства. «Было отменено судебное решение от 12 августа 2024 года. Жалоба представителя кредиторов Арсения Грищенко удовлетворена частично. Выплаты агентства в адрес ООО „ППК Реал“ признаны незаконными. АСВ должно направить 63 млн рублей в конкурсную массу банка», — указано в документе. Лицензию у банка отобрали в 2014 году, компанию признали банкротом. К тому моменту общая сумма долга превышала 6,3 млрд рублей. В апреле текущего года по решению суда с экс-руководителя «Экопромбанка» Андрея Туева взыскали более 319 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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