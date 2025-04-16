16 апреля 2025

Взыскание с экс-главы пермского «Экопромбанка» Туева снижено до 319,5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возмещение ущерба возложили на нескольких участников судебного процесса
Возмещение ущерба возложили на нескольких участников судебного процесса Фото:

Осужденного за два экономических преступления с ущербом в 372,4 млн рублей экс-главу правления пермского «Экопромбанка» Андрея Туева обязали возместить 319,5 млн. Такое решение принял Пермский краевой суд, удовлетворив иск «Агентства по страхованию вкладов», пояснила URA.RU пресс-служба госкорпорации.

«В счет возмещения ущерба, причиненного кредитной организации, решено взыскать солидарно с него [Андрея Туева] и его заместителя Вадима Манина более 69 млн рублей. Солидарно с Андрея Туева и его соучастника Сергея Фирсова — свыше 249 млн рублей», — пояснили собеседники агентства.

Туев скрывался от следствия на Кипре, но был доставлен в Пермь в мае 2021 года. В 2022-ом — его приговорили к семи годам лишения свободы за хищение средств «Экопромбанка» и злоупотребление полномочиями. В прошлом году вышел по УДО.

Лицензию у банка отозвали летом 2014 года, компанию признали банкротом. На тот момент долги превышали 6,3 млрд рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Осужденного за два экономических преступления с ущербом в 372,4 млн рублей экс-главу правления пермского «Экопромбанка» Андрея Туева обязали возместить 319,5 млн. Такое решение принял Пермский краевой суд, удовлетворив иск «Агентства по страхованию вкладов», пояснила URA.RU пресс-служба госкорпорации. «В счет возмещения ущерба, причиненного кредитной организации, решено взыскать солидарно с него [Андрея Туева] и его заместителя Вадима Манина более 69 млн рублей. Солидарно с Андрея Туева и его соучастника Сергея Фирсова — свыше 249 млн рублей», — пояснили собеседники агентства. Туев скрывался от следствия на Кипре, но был доставлен в Пермь в мае 2021 года. В 2022-ом — его приговорили к семи годам лишения свободы за хищение средств «Экопромбанка» и злоупотребление полномочиями. В прошлом году вышел по УДО. Лицензию у банка отозвали летом 2014 года, компанию признали банкротом. На тот момент долги превышали 6,3 млрд рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...