Взыскание с экс-главы пермского «Экопромбанка» Туева снижено до 319,5 млн рублей

Осужденного за два экономических преступления с ущербом в 372,4 млн рублей экс-главу правления пермского «Экопромбанка» Андрея Туева обязали возместить 319,5 млн. Такое решение принял Пермский краевой суд, удовлетворив иск «Агентства по страхованию вкладов», пояснила URA.RU пресс-служба госкорпорации.
«В счет возмещения ущерба, причиненного кредитной организации, решено взыскать солидарно с него [Андрея Туева] и его заместителя Вадима Манина более 69 млн рублей. Солидарно с Андрея Туева и его соучастника Сергея Фирсова — свыше 249 млн рублей», — пояснили собеседники агентства.
Туев скрывался от следствия на Кипре, но был доставлен в Пермь в мае 2021 года. В 2022-ом — его приговорили к семи годам лишения свободы за хищение средств «Экопромбанка» и злоупотребление полномочиями. В прошлом году вышел по УДО.
Лицензию у банка отозвали летом 2014 года, компанию признали банкротом. На тот момент долги превышали 6,3 млрд рублей.
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