19 апреля 2025

Политолог Блохин: западная пресса признает готовность Москвы к переговорам

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренд на реалистичное освещение действий России стал отражаться в западных СМИ
Тренд на реалистичное освещение действий России стал отражаться в западных СМИ Фото:

Западная пресса признает готовность Москвы к переговорам по мирному урегулированию украинского конфликта. Такое мнение высказал политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Начался некий тренд, и то этот сдвиг стал происходить особенно не в СМИ в Европе, но в масс-медиа американских. В западных СМИ объявленное перемирие воспринимается как возможность перейти к мирным переговорам», — сказал Блохин РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия на линии боевых действий в зоне спецоперации. Газета The New York Times сообщила, что это демонстрирует готовность Москвы к мирным переговорам.

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Западная пресса признает готовность Москвы к переговорам по мирному урегулированию украинского конфликта. Такое мнение высказал политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. «Начался некий тренд, и то этот сдвиг стал происходить особенно не в СМИ в Европе, но в масс-медиа американских. В западных СМИ объявленное перемирие воспринимается как возможность перейти к мирным переговорам», — сказал Блохин РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия на линии боевых действий в зоне спецоперации. Газета The New York Times сообщила, что это демонстрирует готовность Москвы к мирным переговорам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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