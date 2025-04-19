Политолог Блохин: западная пресса признает готовность Москвы к переговорам

Западная пресса признает готовность Москвы к переговорам по мирному урегулированию украинского конфликта. Такое мнение высказал политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Начался некий тренд, и то этот сдвиг стал происходить особенно не в СМИ в Европе, но в масс-медиа американских. В западных СМИ объявленное перемирие воспринимается как возможность перейти к мирным переговорам», — сказал Блохин РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия на линии боевых действий в зоне спецоперации. Газета The New York Times сообщила, что это демонстрирует готовность Москвы к мирным переговорам.
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