19 апреля 2025

CNN: США могут признать Крым российским ради окончания СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США готовы к негативной реакции со стороны Украины по этому вопросу
США готовы к негативной реакции со стороны Украины по этому вопросу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа может рассмотреть возможность признания Крыма частью России в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Никаких комментариев от Киева не поступало, но предположение о том, что США могут признать контроль России над Крымом, вряд ли будет встречено с одобрением», — говорится в материале. Журналисты указывают, что подобная инициатива может вызвать негативную реакцию как со стороны украинских властей, так и у союзников Вашингтона.

По информации телеканала CNN, внутри администрации президента продолжаются обсуждения относительно наиболее эффективных способов урегулирования вооруженного конфликта на территории Украины. Стивен Уиткофф подчеркивал, что одним из центральных аспектов разрешения украинского кризиса остаются вопросы, связанные с пятью территориальными образованиями, при этом, по его словам, существует и целый ряд других сложностей, требующих решения. В то же время Владимир Зеленский обвинил Уиткоффа в распространении «российских нарративов», передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация президента США Дональда Трампа может рассмотреть возможность признания Крыма частью России в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. «Никаких комментариев от Киева не поступало, но предположение о том, что США могут признать контроль России над Крымом, вряд ли будет встречено с одобрением», — говорится в материале. Журналисты указывают, что подобная инициатива может вызвать негативную реакцию как со стороны украинских властей, так и у союзников Вашингтона. По информации телеканала CNN, внутри администрации президента продолжаются обсуждения относительно наиболее эффективных способов урегулирования вооруженного конфликта на территории Украины. Стивен Уиткофф подчеркивал, что одним из центральных аспектов разрешения украинского кризиса остаются вопросы, связанные с пятью территориальными образованиями, при этом, по его словам, существует и целый ряд других сложностей, требующих решения. В то же время Владимир Зеленский обвинил Уиткоффа в распространении «российских нарративов», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...