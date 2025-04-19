CNN: США могут признать Крым российским ради окончания СВО

Администрация президента США Дональда Трампа может рассмотреть возможность признания Крыма частью России в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
«Никаких комментариев от Киева не поступало, но предположение о том, что США могут признать контроль России над Крымом, вряд ли будет встречено с одобрением», — говорится в материале. Журналисты указывают, что подобная инициатива может вызвать негативную реакцию как со стороны украинских властей, так и у союзников Вашингтона.
По информации телеканала CNN, внутри администрации президента продолжаются обсуждения относительно наиболее эффективных способов урегулирования вооруженного конфликта на территории Украины. Стивен Уиткофф подчеркивал, что одним из центральных аспектов разрешения украинского кризиса остаются вопросы, связанные с пятью территориальными образованиями, при этом, по его словам, существует и целый ряд других сложностей, требующих решения. В то же время Владимир Зеленский обвинил Уиткоффа в распространении «российских нарративов», передает RT.
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