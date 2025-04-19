19 апреля 2025

Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение

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Президент приехала в храм Христа Спасителя
Президент приехала в храм Христа Спасителя Фото:
новость из сюжета
Пасха — 2025

Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя. Об этом сообщают СМИ. 

«Особенно важные кадры именно сегодня — Путин в Пасхальную ночь. В ночь пасхального перемирия — на службе в Храме Христа Спасителя», — сообщил журналист телеканала «Россия» Зарубин. 

Ранее президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, поручив прекратить боевые действия с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля по гуманитарным соображениям. Путин выразил надежду, что Украина также поддержит инициативу, однако отметил необходимость сохранять готовность к возможным нарушениям перемирия.

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Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя. Об этом сообщают СМИ.  «Особенно важные кадры именно сегодня — Путин в Пасхальную ночь. В ночь пасхального перемирия — на службе в Храме Христа Спасителя», — сообщил журналист телеканала «Россия» Зарубин.  Ранее президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, поручив прекратить боевые действия с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля по гуманитарным соображениям. Путин выразил надежду, что Украина также поддержит инициативу, однако отметил необходимость сохранять готовность к возможным нарушениям перемирия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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