19 апреля 2025
18 апреля 2025

Мэр Тюмени Афанасьев с чиновниками проверил качество ремонта объездной дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Афанасьев оценил текущее состояние объездной дороги в пределах Тюмени (архивное фото)
Мэр Афанасьев оценил текущее состояние объездной дороги в пределах Тюмени (архивное фото) Фото:

Мэр Тюмени Максим Афанасьев совместно с представителями профильных ведомств проверил состояние городских улиц. В ходе объезда была проведена оценка состояния дорожного покрытия и проверена организация ремонтных работ объездной дороги, сообщил глава города.

«Вместе с коллегами — моим заместителем Евгением Сорокиным, главами управ, руководителем ГКУ ТО „Управление автомобильных дорог“ Андреем Ковалевым и заместителем генерального директора АО „ТОДЭП“ Евгением Фальковым совершили объезд городских улиц. Подробно оценили текущее состояние объездной дороги в пределах Тюмени», — сообщил мэр в своем telegram-канале.

На путепроводе между районами Мыс и Лесобаза проводится фрезеровка старого асфальта. Особое внимание уделили ремонту участка Червишевского тракта, который планируется завершить к 1 июня, чтобы устранить колею и улучшить качество дороги. Также обсудили вопросы уборки прилегающих к дорогам территорий города.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Тюмени регулярно выражают недовольство из-за плохого состояния дворов, дорожных ям и несвоевременного вывоза мусора. Афанасьев отреагировал на их жалобы и взял на контроль уборку улиц в городе.

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Мэр Тюмени Максим Афанасьев совместно с представителями профильных ведомств проверил состояние городских улиц. В ходе объезда была проведена оценка состояния дорожного покрытия и проверена организация ремонтных работ объездной дороги, сообщил глава города. «Вместе с коллегами — моим заместителем Евгением Сорокиным, главами управ, руководителем ГКУ ТО „Управление автомобильных дорог“ Андреем Ковалевым и заместителем генерального директора АО „ТОДЭП“ Евгением Фальковым совершили объезд городских улиц. Подробно оценили текущее состояние объездной дороги в пределах Тюмени», — сообщил мэр в своем telegram-канале. На путепроводе между районами Мыс и Лесобаза проводится фрезеровка старого асфальта. Особое внимание уделили ремонту участка Червишевского тракта, который планируется завершить к 1 июня, чтобы устранить колею и улучшить качество дороги. Также обсудили вопросы уборки прилегающих к дорогам территорий города. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Тюмени регулярно выражают недовольство из-за плохого состояния дворов, дорожных ям и несвоевременного вывоза мусора. Афанасьев отреагировал на их жалобы и взял на контроль уборку улиц в городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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