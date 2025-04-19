Мэр Тюмени Афанасьев с чиновниками проверил качество ремонта объездной дороги

Мэр Тюмени Максим Афанасьев совместно с представителями профильных ведомств проверил состояние городских улиц. В ходе объезда была проведена оценка состояния дорожного покрытия и проверена организация ремонтных работ объездной дороги, сообщил глава города.
«Вместе с коллегами — моим заместителем Евгением Сорокиным, главами управ, руководителем ГКУ ТО „Управление автомобильных дорог“ Андреем Ковалевым и заместителем генерального директора АО „ТОДЭП“ Евгением Фальковым совершили объезд городских улиц. Подробно оценили текущее состояние объездной дороги в пределах Тюмени», — сообщил мэр в своем telegram-канале.
На путепроводе между районами Мыс и Лесобаза проводится фрезеровка старого асфальта. Особое внимание уделили ремонту участка Червишевского тракта, который планируется завершить к 1 июня, чтобы устранить колею и улучшить качество дороги. Также обсудили вопросы уборки прилегающих к дорогам территорий города.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Тюмени регулярно выражают недовольство из-за плохого состояния дворов, дорожных ям и несвоевременного вывоза мусора. Афанасьев отреагировал на их жалобы и взял на контроль уборку улиц в городе.
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