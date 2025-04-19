19 апреля 2025

«Франс Пресс»: нападение в Нигерии унесло 56 жизней

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Вооруженная стычка произошла в центральной части Нигерии, где подобное не редкость
Вооруженная стычка произошла в центральной части Нигерии, где подобное не редкость Фото:

В центральной части Нигерии в штате Бенуэ в результате нападения боевиков погибли 56 человек. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс».

«По последним подсчетам, число погибших в результате нападений возросло до 56 человек», — приводит агентство слова советника губернатора по связям со СМИ Соломона Иорпев. Он отметил, что в ходе поисковых операций количество погибших может увеличиться. 

Ранее в Нигерии вооруженные скотоводы убили 17 человек. Вооруженная группа укрывается в лесах. Стычки между фермерами и скотоводами случаются периодически из-за того, что они не могут поделить земельные наделы, пишет МК

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В центральной части Нигерии в штате Бенуэ в результате нападения боевиков погибли 56 человек. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс». «По последним подсчетам, число погибших в результате нападений возросло до 56 человек», — приводит агентство слова советника губернатора по связям со СМИ Соломона Иорпев. Он отметил, что в ходе поисковых операций количество погибших может увеличиться.  Ранее в Нигерии вооруженные скотоводы убили 17 человек. Вооруженная группа укрывается в лесах. Стычки между фермерами и скотоводами случаются периодически из-за того, что они не могут поделить земельные наделы, пишет МК. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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