«Франс Пресс»: нападение в Нигерии унесло 56 жизней

В центральной части Нигерии в штате Бенуэ в результате нападения боевиков погибли 56 человек. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс».
«По последним подсчетам, число погибших в результате нападений возросло до 56 человек», — приводит агентство слова советника губернатора по связям со СМИ Соломона Иорпев. Он отметил, что в ходе поисковых операций количество погибших может увеличиться.
Ранее в Нигерии вооруженные скотоводы убили 17 человек. Вооруженная группа укрывается в лесах. Стычки между фермерами и скотоводами случаются периодически из-за того, что они не могут поделить земельные наделы, пишет МК.
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