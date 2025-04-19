Как укрепить иммунитет весной

Весной необходимо уделять особое внимание режиму труда и отдыха, физической активности, питанию и приему витаминов для поддержания иммунитета. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Нужно соблюдать режим труда и отдыха, вовремя ложиться спать, вовремя подниматься. Если даже вы не делали какую-то физическую нагрузку, сделайте ее, приучите себя, воспользуйтесь этой возможностью», — отметил Онищенко в беседе с РИА Новости. Он также подчеркнул важность своевременного сна и утренних подъемов, а также регулярных физических упражнений. По словам эксперта, сейчас особенно важно не заболеть из-за резких перепадов температур.
Онищенко отдельно обратил внимание на необходимость следить за питанием, поскольку именно с пищей человек получает белки, жиры и углеводы, которые дают энергию организму. Кроме того, он рекомендовал принимать витамины и одеваться по погоде — не переходить преждевременно к легкой одежде, чтобы избежать переохлаждения в условиях нестабильной весенней погоды.
Онищенко отметил, что эпидемиологический сезон в России продолжается. Он подчеркнул, что штамм гриппа B в этом году переносится населением тяжелее, чем обычно. В стране фиксируется рост заболеваемости гриппом типа B, который приводит к более серьезным проявлениям болезни.
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