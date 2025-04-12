Онищенко рассказал об особенности заболеваний гриппом в 2025 году

В текущем эпидемиологическом сезоне в России наблюдается повышенная заболеваемость гриппом типа В, который вызывает более тяжелые формы заболевания. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Особенностью финального подъема заболеваемости гриппом и ОРЗ, сезонного, который мы переживаем каждый год, является то, что в этом сезоне начинают заметно доминировать штаммы гриппа В», — сказал Онищенко в интервью РИА Новости.
По словам Онищенко, текущий эпидемиологический сезон в России еще не завершен. Он предупредил, что этот штамм гриппа В люди переносят тяжелее.
Недавно в России были зарегистрированы случаи заболевания, вызванные предположительно новым и неидентифицированным вирусом. По сообщениям, у пациентов наблюдалось повышение температуры и появление кровавого кашля, при этом стандартные тесты на COVID-19 и грипп не выявляли наличие известных вирусов. Вместе с тем, медицинские специалисты не могли точно установить возбудитель данных симптомов. Однако Роспотребнадзор выступил с опровержением информации о распространении неизвестного вируса, подчеркнув, что эпидемиологическая обстановка остается под контролем.
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