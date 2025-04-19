19 апреля 2025

В центре Кургана закрылась пельменная, здание выставили на продажу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В заведении готовили пельмени с разными видами начинок
В заведении готовили пельмени с разными видами начинок Фото:

В Кургане по улице Коли Мяготина закрылась пельменная. Здание, в котором располагалось заведение общепита, выставили на продажу. Объявление размещено на популярном сайте.

«Продается здание и земельный участок за 18 000 000 рублей. В здании былo pacположено действующeе пpедпpиятие питания. Cейчас пoмeщeниe cвoбодно», — указано в объявлении на сайте «Авито».

В здании была пельменная, сейчас помещение свободно
В здании была пельменная, сейчас помещение свободно
Фото:

В заведении угощали пельменями с различными видами начинок, а также морсами. В черте Кургана осталось лишь несколько заведений, где в меню есть пельмени.

Ранее в Кургане уже выставлялись на продажу объекты сферы общественного питания и развлечений. В их числе кафе и гостиничный комплекс «Атриум» в центре города, торговый центр в районе хлебокомбината, помещение бывшего кафе в центре и единственный в городе аквапарк.

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В Кургане по улице Коли Мяготина закрылась пельменная. Здание, в котором располагалось заведение общепита, выставили на продажу. Объявление размещено на популярном сайте. «Продается здание и земельный участок за 18 000 000 рублей. В здании былo pacположено действующeе пpедпpиятие питания. Cейчас пoмeщeниe cвoбодно», — указано в объявлении на сайте «Авито». В заведении угощали пельменями с различными видами начинок, а также морсами. В черте Кургана осталось лишь несколько заведений, где в меню есть пельмени. Ранее в Кургане уже выставлялись на продажу объекты сферы общественного питания и развлечений. В их числе кафе и гостиничный комплекс «Атриум» в центре города, торговый центр в районе хлебокомбината, помещение бывшего кафе в центре и единственный в городе аквапарк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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