В Кургане по улице Коли Мяготина закрылась пельменная. Здание, в котором располагалось заведение общепита, выставили на продажу. Объявление размещено на популярном сайте.
«Продается здание и земельный участок за 18 000 000 рублей. В здании былo pacположено действующeе пpедпpиятие питания. Cейчас пoмeщeниe cвoбодно», — указано в объявлении на сайте «Авито».
В заведении угощали пельменями с различными видами начинок, а также морсами. В черте Кургана осталось лишь несколько заведений, где в меню есть пельмени.
Ранее в Кургане уже выставлялись на продажу объекты сферы общественного питания и развлечений. В их числе кафе и гостиничный комплекс «Атриум» в центре города, торговый центр в районе хлебокомбината, помещение бывшего кафе в центре и единственный в городе аквапарк.
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