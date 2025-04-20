Синоптики пообещали москвичам 27 градусов жары на Пасху

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В Москве в воскресенье будет от +22 до +27 градусов
В Москве в воскресенье будет от +22 до +27 градусов Фото:
новость из сюжета
Пасха — 2025

В воскресенье, 20 апреля, в Москве ожидается жаркая погода: температура воздуха днем составит от +25 до +27 градусов. Такой прогноз размещен на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +25 до +27 градусов», — говорится на сайте Гидрометцентра. Также сообщается, что в столице установится переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха опустится до +10 градусов.

В Московской области синоптики прогнозируют дневную температуру в диапазоне от +22 до +27 градусов, а ночью она может понизиться до +7. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

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В воскресенье, 20 апреля, в Москве ожидается жаркая погода: температура воздуха днем составит от +25 до +27 градусов. Такой прогноз размещен на официальном сайте Гидрометцентра России. «Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +25 до +27 градусов», — говорится на сайте Гидрометцентра. Также сообщается, что в столице установится переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха опустится до +10 градусов. В Московской области синоптики прогнозируют дневную температуру в диапазоне от +22 до +27 градусов, а ночью она может понизиться до +7. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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