Жители Курганской области плавали в ледяной воде с флагами и портретами ветеранов

В Звериноголовском округе (Курганская область) прошел спортивно-патриотический праздник «Наши победы — Великой Победе». Несмотря на холод, ветер и снег, местные жители зашли в озеро Горькое с флагами и фотографиями своих фронтовиков. Об этом сообщают местные СМИ.
«В шествии Бессмертного полка участники клуба моржей вошли в воду с флагами и портретами своих ветеранов. Затем почтили память погибших минутой молчания и отпустили по озеру венок из еловых веток, как символ скорби», — сообщает газета «Звериноголовские вести» в группе в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что заплыв в ледяной воде стал центральной частью праздника. Участвовали более 30 человек, самому младшему — 12 лет, старшему — за 60. Некоторые пловцы преодолели озеро туда и обратно при температуре воды 8...10 градусов, сообщает газета.
Ранее власти Курганской области анонсировали проведение спортивного праздника «Наши победы — Великой Победе» на озере Горькое, где планировались заплывы в бронежилетах, водная эстафета, мастер-классы по плаванию и акция «Бессмертный полк» на воде. Мероприятие прошло при поддержке региональных спортивных организаций и собрало участников разных возрастов.
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