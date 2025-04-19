Следствие начало искать виновных в гибели четырех челябинских детей

Следственное управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту гибели девочки и трех мальчиков в поселке Василовка Катав-Ивановского района. Криминалисты пытаются выяснить причины трагедии и в каких условиях проживали дети. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Из-за гибели четырех детей возбужденно уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).На месте работают следователи и криминалисты, которые выясняют причины происшествия. Назначены необходимые экспертизы. В рамках дела будет оценено, в каких условиях проживали несовершеннолетние, а также проведена проверка деятельности органов, ответственных за профилактику подобных случаев», — отмечает пресс-служба СУ СКР по региону.
Трагедия произошла 19 апреля вечером в частном доме на улице Красногорской в поселке Василовка. При ликвидации возгорания пожарные нашли тела четверых детей. Это девочка 12 лет и три мальчика — семи и пяти лет (близнецы). Дети были дома без родителей.
На борьбу с огнем бросили силы 23 спасателя и шесть единиц спецтехники. Им удалось взять под контроль пламя, охватившее более 160 квадратных метров жилого дома.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!