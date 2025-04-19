19 апреля 2025

В Екатеринбурге введен карантин из-за смертельной болезни

Врио губернатора Паслер объявил карантин по бешенству в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения продлятся до 6 июня
Ограничения продлятся до 6 июня Фото:

В Екатеринбурге ввели карантин по бешенству животных — из-за обнаружения вируса у кота. Распоряжение об ограничениях подписал врио губернатора Денис Паслер.

«В связи с выявлением случая бешенства у кота на территории города Екатеринбурга, в целях предотвращения распространения и ликвидации особо опасного заболевания, общего для человека и животных, установить на территории города Екатеринбурга ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до 6 июня 2025 года», — следует из документа, опубликованного на сайте администрации. Очагом заражения стал участок в районе коттеджного поселка «Лесные Тропы», который находится недалеко от села Горный Щит. Территория в пределах одного километра от места, где нашли больное бешенством животное, признана санитарной. 

Документом запрещается: 

  • Лечение больных восприимчивых животных;
  • Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, ветеринаров, персонала, привлеченного для ликвидации эпизоотического очага, местных жителей; 
  • Ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных, имеющих прививку; 
  • Перемещение и перегруппировку восприимчивых животных;
  • Снятие шкур с трупов восприимчивых животных;
  • Проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных;
  • Отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

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В Екатеринбурге ввели карантин по бешенству животных — из-за обнаружения вируса у кота. Распоряжение об ограничениях подписал врио губернатора Денис Паслер. «В связи с выявлением случая бешенства у кота на территории города Екатеринбурга, в целях предотвращения распространения и ликвидации особо опасного заболевания, общего для человека и животных, установить на территории города Екатеринбурга ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до 6 июня 2025 года», — следует из документа, опубликованного на сайте администрации. Очагом заражения стал участок в районе коттеджного поселка «Лесные Тропы», который находится недалеко от села Горный Щит. Территория в пределах одного километра от места, где нашли больное бешенством животное, признана санитарной.  Документом запрещается: 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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