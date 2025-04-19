В Екатеринбурге введен карантин из-за смертельной болезни

В Екатеринбурге ввели карантин по бешенству животных — из-за обнаружения вируса у кота. Распоряжение об ограничениях подписал врио губернатора Денис Паслер.
«В связи с выявлением случая бешенства у кота на территории города Екатеринбурга, в целях предотвращения распространения и ликвидации особо опасного заболевания, общего для человека и животных, установить на территории города Екатеринбурга ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до 6 июня 2025 года», — следует из документа, опубликованного на сайте администрации. Очагом заражения стал участок в районе коттеджного поселка «Лесные Тропы», который находится недалеко от села Горный Щит. Территория в пределах одного километра от места, где нашли больное бешенством животное, признана санитарной.
Документом запрещается:
- Лечение больных восприимчивых животных;
- Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, ветеринаров, персонала, привлеченного для ликвидации эпизоотического очага, местных жителей;
- Ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных, имеющих прививку;
- Перемещение и перегруппировку восприимчивых животных;
- Снятие шкур с трупов восприимчивых животных;
- Проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных;
- Отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
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