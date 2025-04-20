Глава Украины Владимир Зеленский может быть вынужден признать Крым и другие российские территории из-за ослабления своих позиций на международной арене. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский. По его мнению, это открывает путь к перемирию, выгодному России.
«Заметили ли вы, что Зеленского системно не зовут ни на какие переговоры с участием американцев после скандала в Белом доме. <...> На мой взгляд, сейчас мы находимся в точке наибольшей вероятности заключения перемирия. Если Зеленского заставят признать Крым российским, то остальные территории станут делом техники», — написал Дубинский в своем telegram-канале.
Депутат подчеркнул, что вместо Зеленского на подписание договора о минералах отправился премьер-министр Денис Шмыгаль, что свидетельствует о политической изоляции лидера. Угроза западных санкций и давление со стороны США, как отметил Дубинский, заставляют Зеленского отступать от прежней риторики, осуждающей «российские нарративы». Он считает, что сейчас сложились оптимальные условия для заключения перемирия, которое укрепит позиции России.
Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма российской территорией в рамках переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники. По данным телеканала, в Белом доме продолжаются дискуссии о наиболее результативных путях разрешения вооруженного противостояния на украинской территории.
Как отмечал Стивен Уиткофф, вопросы, связанные с пятью спорными регионами, остаются ключевыми в поиске решения украинского кризиса, однако, по его словам, существуют и другие серьезные проблемы, требующие внимания. В то же время президент Украины Владимир Зеленский обвинил Уиткоффа в продвижении «российской риторики».
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