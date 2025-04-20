Президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия. В ходе встречи в Кремле глава государства заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о текущей обстановке на линии фронта, после чего сообщил о временной приостановке боевых действий с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля, ссылаясь на гуманитарные соображения, связанные с празднованием Пасхи. При этом президент подчеркнул необходимость сохранять боевую готовность российских сил на случай возможных провокаций или нарушений соглашения. Вслед за этим украинская сторона также приняла решение о прекращении огня на указанный период. Ситуация на фронте после объявления пасхального перемирия — в материале URA.RU.
Обстановка на фронте перед перемирием
В приграничных районах Курской области ВС РФ завершили освобождение населенного пункта Олешня. Под контролем ВСУ остается лишь село Горналь, а также территория площадью около 14 квадратных километров в пограничной зоне.
На великоновоселовском направлении подразделения ВС РФ фактически окружили населенный пункт Вольное Поле с северной и южной сторон, провели зачистку трех лесополос и взяли под контроль два опорных пункта ВСУ. На красноармейском (покровском) направлении российским силам удалось прорвать оборону ВСУ в районе лесных насаждений у Зверево и продвинуться к окраинам села Леонтовичи.
В Дзержинском (Торецком) районе российские военнослужащие освободили поселок Сухая Балка, а также ликвидировали так называемый «карман» восточнее данного населенного пункта. На константиновском направлении подразделения ВС РФ заняли населенный пункт Шевченко.
На северском направлении российские штурмовые подразделения расширили зону контроля на 700 метров в западном направлении от мелового карьера. В Краснолиманском районе российские военные продвинулись вблизи населенного пункта Катериновка и вышли к восточным окраинам села Редкодуб.
ВСУ атаковали Херсонскую область
С момента начала пасхального перемирия ВСУ неоднократно совершали атаки на территорию Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, начиная с 18:00, украинская сторона продолжила обстрелы мирных населенных пунктов: в Алешках были зафиксированы удары с применением FPV-дронов и минометов, в Голой Пристани — атаки дронов-камикадзе, а по Каховке было нанесено не менее шести ударов с беспилотников. В то же время Сальдо подчеркнул, что на некоторых участках сохраняется спокойная обстановка и обстрелы не ведутся.
Освобожденные солдаты ВС РФ прилетели в Москву
В Москву прибыл самолет, на борту которого находились 246 российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. В рамках обмена Россия вернула Украине аналогичное число бойцов ВСУ. Кроме того, украинской стороне были переданы 31 раненый военнослужащий в обмен на 15 российских военных, нуждающихся в неотложной медицинской помощи. Посредническую роль в организации и проведении обмена взяли на себя власти ОАЭ.
ВС РФ встретили Пасху
Военнослужащие объединения «Восток» отметили праздник Пасхи в зоне проведения специальной военной операции. Военные придерживаются пасхальных традиций. В преддверии праздника военные повара и пекари работали в две смены, чтобы обеспечить все подразделения куличами и праздничными наборами. По словам начальника продовольственной службы 36-й отдельной мотострелковой бригады с позывным «Рацион», освященные священником куличи доставляют каждому военнослужащему и в каждое подразделение, независимо от их расположения.
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