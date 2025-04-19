Тобол в Кургане за сутки прибавил три сантиметра
новость из сюжетаПоловодье-2025 в Курганской области
В Кургане уровень Тобол 20 апреля достиг отметки 465 см. За сутки река прибавила три сантиметра. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.
в Кургане уровень Тобола достиг отметки 465 см
«Уровень Тобола в Кургане 465 см. За сутки плюс три сантиметра», — говорится на сайте ведомства. На остальных реках и гидропостах наблюдается отрицательная динамика. В селе Звериноголовское за сутки уровень Тобола упал на 9 см — 516 см.
Ранее URA.RU сообщало, что официально в Кургане уровень Тобола должен достичь отметки — 500 см. Допустимая погрешность прогноза 170 см, а вероятная 115 см.
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