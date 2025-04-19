19 апреля 2025

Половодье-2025: уровень Тобола в Кургане прибавил три сантиметра. Инфографика

Уровень Тобола в Кургане прибавил три сантиметра
© Служба новостей «URA.RU»
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Тобол в Кургане за сутки прибавил три сантиметра
Тобол в Кургане за сутки прибавил три сантиметра Фото:
новость из сюжета
Половодье-2025 в Курганской области

В Кургане уровень Тобол 20 апреля достиг отметки 465 см. За сутки река прибавила три сантиметра. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.

в Кургане уровень Тобола достиг отметки 465 см
в Кургане уровень Тобола достиг отметки 465 см
Фото:

«Уровень Тобола в Кургане 465 см. За сутки плюс три сантиметра», — говорится на сайте ведомства. На остальных реках и гидропостах наблюдается отрицательная динамика. В селе Звериноголовское за сутки уровень Тобола упал на 9 см — 516 см.

Ранее URA.RU сообщало, что официально в Кургане уровень Тобола должен достичь отметки — 500 см. Допустимая погрешность прогноза 170 см, а вероятная 115 см.

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В Кургане уровень Тобол 20 апреля достиг отметки 465 см. За сутки река прибавила три сантиметра. Об этом сообщает Курганский ЦГМС. «Уровень Тобола в Кургане 465 см. За сутки плюс три сантиметра», — говорится на сайте ведомства. На остальных реках и гидропостах наблюдается отрицательная динамика. В селе Звериноголовское за сутки уровень Тобола упал на 9 см — 516 см. Ранее URA.RU сообщало, что официально в Кургане уровень Тобола должен достичь отметки — 500 см. Допустимая погрешность прогноза 170 см, а вероятная 115 см.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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